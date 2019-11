MDV má vypracovanú Stratégiu obnovy fondu bytových a nebytových budov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. novembra (TASR) - Budovy majú veľký potenciál v možných úsporách energie, a preto im treba venovať veľkú pozornosť. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR má vypracovanú Stratégiu obnovy fondu bytových a nebytových budov. Pre TASR to uviedol rezort v reakcii na kritiku združenia Budovy pre budúcnosť. Podľa neho Slovensko nedosahuje dostatočné tempo obnovy verejných budov.uviedla hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká s tým, že financovanie obnovy štátnych budov v Bratislave z EŠIF je limitované.Aj preto bolo Slovensko lídrom v iniciatíve, aby sa mohli budovy vo vlastníctve štátu obnovovať s možnosťou financovania prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES). Nová metodika a používateľská príručka výrazne zlepšili podmienky pre využívanie GES vo verejnom sektore a na jej základe bola vytvorená Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe.dôvodí rezort dopravy a výstavby. Nie vždy sa dá budova ako celok obnoviť na úroveň požiadaviek pre nové budovy. Vždy je však potrebné vychádzať z požiadaviek na jednotlivé obnovované stavebné konštrukcie alebo prvky budovy.dodáva.MDV SR si uvedomuje nedostatočné zdroje financovania obnovy verejných budov a pripravilo návrh opatrení financovania z EŠIF. Súčasťou Integrovaného národného energetického a klimatického plánu sú opatrenia zlepšovania energetickej hospodárnosti nebytových budov. Rezort by chcel zintenzívniť financovanie opatrení pre obdobie 2021 až 2030.„Financovanie by malo byť zabezpečené z EŠIF, štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov subjektov, ale aj prostriedkov komerčných bánk a odhadujeme, že je potrebných celkovo 2,15 miliardy eur, uzatvára hovorkyňa Ducká.Podľa vyjadrenia združenia z pondelka (4. 11.) hlavným zdrojom financovania obnovy verejných budov sú predovšetkým eurofondy. V súčasnosti je v obnove približne 1 % verejných budov ročne, pričom optimálne ročné tempo by malo byť 3 %. Zároveň upozorňuje, že sa treba spoliehať nielen na európske financovanie, ale aj hľadať ďalšie zdroje.