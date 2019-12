MDV: Obľuba železničnej dopravy v posledných rokoch výrazne rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. decembra (TASR) – Obľuba železničnej dopravy, obzvlášť v posledných rokoch, výrazne narastá. Dôvodom je aj jej ekologický charakter. Menia sa návyky ľudí, ktoré čoraz viac dávajú prednosť verejnej doprave pred cestovaním v autách. Zvyšuje sa aj dopyt po lepších službách, a tým sa zvyšuje konkurencia. Nároky tak vznikajú na samotného prevádzkovateľa tratí aj na dopravcov. V súvislosti so zhodnotením železničnej dopravy z pohľadu roka 2019 to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Skonštatoval, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa snaží meniacemu sa trendu prispôsobiť a podniká kroky na zlepšenie, zefektívnenie a modernizáciu železníc ako takých. Hlavným problémom slovenského železničného sektora podľa ministra je aj dlhodobé podfinancovanie železničnej infraštruktúry, a to aj v porovnaní s okolitými štátmi.poznamenal s tým, že napriek tomu boli obnovené vlakové spojenia na tratiach, kde bola vlaková doprava roky zastavená. Ide o obnovené spojenia ako Bratislava – Rajka, Zvolen – Šahy, Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany či Košice, až na ukrajinské Mukačevo. Zároveň boli pridané vlaky v okolí hlavného mesta, vlakové spojenie medzi Bratislavou a Komárnom bolo posilnené a zvýšená bola kapacita vlakov. V septembri pribudli aj poschodové vozne, čím sa okrem iného zvýšila kapacita vlakov, ktoré patria k najvyťaženejším.Za veľmi dôležitý krok Érsek považuje spustenie liberalizácie na železnici.priblížil minister. Podľa neho si však treba uvedomiť, že proces liberalizácie bude trvať niekoľko rokov. Práve skúsenosti z prvých súťaží by mali nastaviť, aký rozsah je rezort schopný zvládnuť v jednom roku.dodal.MDV preto podľa jeho slov postupne investuje do modernizácie železničných tratí, čo považuje za kľúčové, aby ľudia mohli bezpečne a spokojne cestovať." podotkol Érsek.Zároveň doplnil, že pozornosť venuje rezort aj verejnej osobnej doprave. Pribudli napríklad nové električky v Bratislave, Košiciach, trolejbusy v Prešove a Žiline.skonštatoval minister dopravy.