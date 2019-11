ME 2020: Dáni vydreli potrebný postupový bod v Írsku

Dánsky brankár Kasper Schmeichel (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi na ihrisku po postupe na ME na konci zápasu D-skupiny Írsko - Dánsko 9. kola kvalifikácie EURO 2020 v Dubline 18. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 19. novembra (TASR) - Futbalisti Dánska sa predstavia na budúcoročnom európskom šampionáte. V pondelok v priamom súboji o postup vydreli v Dubline proti Írsku po remíze 1:1 potrebný bod, ktorý im zabezpečil druhé miesto v konečnej tabuľke D-skupiny. Prvenstvo a postup si v záverečnom kole zabezpečili Švajčiari po jasnom triumfe 6:1 na pôde Gibraltáru.Dáni sa v závere ubránili tlaku domácich, ktorí mali počas celého zápasu viac z hry, no príliš veľa gólových šancí si nevypracovali a navyše museli doťahovať náskok súpera. "" priznal po zápase brankár a kapitán Dánov Kasper Schmeichel.."Íri potrebovali na istotu postupu vyhrať a od začiatku hrali aktívnejšie. Hru Dánov skomplikovali dve vynútené striedania - zranenie vyradilo z hry už v 13. minúte Thomasa Delayneho, v 33. musel predčasne opustiť ihrisko aj Andreas Cornelius. Domáci ale z územnej prevahy nevyťažili nič a trest prišiel na druhej strane v 73. minúte, keď si na center za obranu nabehol útočník Martin Braithwaite a pohotovo v páde skóroval. Päť minút pred koncom síce prvým reprezentačným gólom vyrovnal Matt Doherty, no víťazný gól sa už domácim streliť nepodarilo."Hrali sme v ťažkej skupine a keď chcete vyhrávať zápasy, potrebujete dávať góly. To sa nám príliš nedarilo," narážal po zápase autor domáceho zásahu Doherty na fakt, že Íri v ôsmich kvalifikačných dueloch zaznamenali iba sedem gólov a to hrali dvakrát s outsiderom z Gibraltáru. Účasť na EURO si budú ešte môcť vybojovať v marcovej play off Ligy národov. "."Írsky Dublin bude jedným z 12 dejísk európskeho šampionátu, rovnako ako Kodaň a Dáni tak už majú istotu, že sa predstavia pred svojimi fanúšikmi. "" dodal Schmeichel.