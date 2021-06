ME 2020: Slováci cestujú v stredu v plnom zložení

Slovenská futbalová reprezentácia odletí v stredu (10.00 h) na majstrovstvá Európy v kompletnom zložení. Do Petrohradu pocestuje všetkých 26 pôvodne nominovaných hráčov vrátane stredopoliara a kapitána Mareka Hamšíka a útočníka Ivana Schranza, ktorých v prípravnom období trápili zdravotné problémy.





V utorok neskoro večer to na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ) potvrdil tímový lekár Ján Baťalík: "Máme dvoch hráčov, s ktorými pracujeme systematicky. Marek má dlhodobo problémy, pomaly sa zlepšuje jeho stav, teraz sme vstúpili do aktívnejšej liečby. Predpokladám, že zajtra keď pôjde do tréningu, bude to ešte lepšie. U Schranza sa obnovilo zranenie, robili sme vyšetrenia, ktoré potvrdili poškodenie svalovej blany. Urobíme všetko, aby mohol zasiahnuť do zápasov. Ide o zadný stehenný sval, nie je tam vážny nález, ale je tam jemné natrhnutie svalovej hmoty."Prvý duel v E-skupine čaká na zverencov Štefana Tarkoviča v pondelok 14. júna o 18.00 SELČ proti Poliakom.