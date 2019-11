ME 2020: Slovákov pri lete do Rijeky vytriaslo, počasie neriešia

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti kapitán Marek Hamšík (vpravo), Róbert Mak (druhý sprava), Juraj Kucka (tretí sprava) a Michal Ďuriš (tretí zľava) počas tréningu pred kvalifikačným zápasom ME 2020 proti Chorvátsku v Šamoríne. Zápas E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 odohrajú slovenskí futbalisti proti Chorvátsku v Trnave zajtra. Foto: TASR Foto: TASR

Rijeka 15. novembra (TASR) - Krátky let do chorvátskej Rijeky, dejiska najbližšieho kvalifikačného zápasu slovenských futbalistov o EURO 2020, hráčom ušetril fyzické sily. Hoci psychicky slabšie povahy zasa mohli niečo "stratiť" po pomerne turbulentnom piatkovom presune, keď leteckým špeciálom silný vietor častejšie poriadne potriasol.Hráči i členovia realizačného tímu však nestratili dobrú náladu, hoci ich Rijeka privítala zamračeným a veterným počasím. "," nenechal sa vyviesť z miery reprezentačný tréner Pavel Hapal. Vo výprave tak zarezonovala téma počasie, keďže sa očakáva, že v sobotu má v dejisku duelu silno pršať. "," povedal Hapal.Päťdesiatročný lodivod SR má súpera dobre zmapovaného, predposledný duel Slovákov v E-skupine musí byť ale najmä o jeho hráčoch: ".""Faktor počasie" nemôže robiť problém brankárovi Newcastlu United Martinovi Dúbravkovi. "," povedal.Tridsaťročný brankár už prostredie v Rijeke zažil na vlastnej koži. V auguste 2013 tam so "šošonmi" prehral v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 1:2. "," uviedol Dúbravka.