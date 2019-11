ME 2021: SLOVENSKO ZDOLALO GRUZÍNSKO 3:2

Radosť Petra Kolesára zo Slovenska po góle v kvalifikačnom futbalovom zápase 2. skupiny na ME 2021 do 21 rokov Slovensko - Gruzínsko 18. novembra 2019 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 18. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v pondelňajšom domácom stretnutí kvalifikácie ME 2021 nad gruzínskymi rovesníkmi 3:2. Strelecky sa presadili Peter Kolesár, kapitán Christián Herc a Martin Gamboš. Zverenci Adriana Guľu odohrali v 2. skupine štyri zápasy a figurujú na štvrtej priečke so šesťbodovým ziskom. V kvalifikácii sa najbližšie predstavia 26. marca na pôde Gruzínska.