ME 2021: Tréner SR Kopúň nominoval na duel s Islandom 20 hráčok

Diana Bartovičová (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie žien na zápas kvalifikácie ME 2021 proti Islandu (2. septembra):



brankárky: Mária Korenčiová (AC Miláno), Lucia El Dahaibiová (USC Landhaus)



obrankyne: Patrícia Fischerová (Czarni Sosnowiec), Andrea Horváthová (Czarni Sosnowiec), Alexandra Bíróová (SKN St. Pölten), Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Petra Zdechovanová (TS Mitech Zywiec), Lucia Haršanyová (MSV Duisburg), Jana Vojteková (SC Freiburg), Alexandra Hollá (ŠK Slovan Bratislava)



stredopoliarky: Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Lucia Ondrušová (1. FC Kolín), Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov), Martina Šurnovská (Apollon Ladies FC), Patrícia Hmírová (Górnik Leczna), Lucia Šušková (Czarni Sosnowiec), Valentína Šušolová (FC Slovan Liberec), Kristína Košíková (FC Slovan Liberec)



útočníčky: Veronika Sluková (USC Landhaus), Klaudia Fabová (AZS PWSZ Walbrzych)





náhradníčky:



brankárky: Patrícia Chládeková (1. FC Saarbrücken), Denisa Mochnacká (AZS UJ Krakov)



obrankyne: Monika Bytčánková (ŠK Slovan Bratislava), Monika Havranová (Partizán Bardejov), Michaela Moťovská (FC Slovan Liberec), Diana Lemešová (SKV Altenmarkt)



stredopoliarky: Dominika Koleničková (ŠK Slovan Bratislava), Simona Bačová (ŠK Slovan Bratislava), Lenka Kopčová (FC Slovan Liberec), Jana Maslová (AZS UJ Krakov), Veronika Jančová (MŠK Žilina), Terézia Kovaľová (FC Slovan Liberec)



útočníčky: Martina Švecová (ŠK Slovan Bratislava), Andrea Bogorová (Spartak Myjava)





realizačný tím:



Hlavný tréner: Peter Kopúň



Asistent trénera: Michal Švihorík



Tréner brankárok: Dušan Molčan



Kondičný tréner: Michal Hulej



Masér: Jindřich Ditrich



Fyzioterapeutka: Veronika Rybárová



Lekár: Lucia Knappková



Technická vedúca: Lenka Gazdíková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky vstúpia na začiatku septembra do nového cyklu kvalifikácie ME 2021. Na úvod bojov v F-skupine sa predstavia na Islande (2. septembra o 20.45 SELČ v Reykjavíku), tréner Peter Kopúň nominoval na zraz 20 hráčok.Slovenky v tomto roku odohrali deväť prípravných stretnutí s bilanciou jedna výhra, tri remízy a päť prehier.povedal pre futbalsfz.sk Kopúň.konštatoval Kopúň. Na otázku, kde tlačí jeho zverenkyne topánka, odpovedal diplomaticky: "To, že na úvod kvalifikácie nečaká Slovenky nič ľahké, hovorí postavenie Islanďaniek v rebríčku FIFA, v ktorom sú na 17. priečke. Slovenky (47. miesto v rebríčku) však vedia hrať s vyššie postavenými družstvami. Hovoria o tom práve súboje s Poľkami (29. miesto v rebríčku, výhra 1:0 – pozn.) a Rakúšankami (21. miesto v rebríčku, remíza 1:1 – pozn.).vyhlásil šéf lavičky ženskej reprezentácie. "zakončil s úsmevom Kopúň.