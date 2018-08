ME: Baránková postúpila do šestnásťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk

Legnica 28. augusta (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková sa na majstrovstvách Európy v poľskej Legnici prebojovala do tretieho kola disciplíny olympijský luk. V stredu vyradila Islanďanku Sigirdur Sigurdardottirovú 6:0 aj Španielku Nereu Lopezovú Sanchisovú 6:5, keď v rozhodujúcom sete uspela 9:8. Čaká na ňu dvojka "pavúka" Elena Richterová z Nemecka.Šestnásťročná Baránková okrem účasti medzi 32 najlepšími vybojovala aj miestenku na budúcoročné európske hry do Minska. Alexandra Longová mala v prvom kole voľno, v druhom nestačila na Ukrajinku Veroniku Marčenkovú 4:6. Nikol Trnavská prehrala v úvodnom stretnutí s ďalšou Ukrajinkou Polinou Rodionovou 1:7.V kladkovom luku mužov si Marcel Pavlík poradil s Holanďanom Silom Paterom 148:142, potom tesne prehral s Gillesom Seywertom z Luxemburska. Vyrovnaný stav bol aj po rozstrele, v prospech Seywerta rozhodlo viac zásahov do stredu. Vladimír Bužek po víťazstve nad Joannesom Poulsenom z Faerských ostrovov 145:142 nestačil na Brita Adama Ravenscrofta 142:147. Jozef Bošanský podľahol v prvom zápase Arnaudovi Hocevarovi z Luxemburska 145:146.Slovenky v tímovej súťaži olympijského luku najskôr zdolali Cyperčanky 5:4 (27:21 v rozhodujúcom sete), v osemfinále podľahli Rusku 1:5. Reprezentanti v kladkovom luku po triumfe nad Luxemburčanmi 233:230 prehrali takisto v osemfinále s Francúzmi (231:231, 28:29 v rozstrele). Muži v tímovej súťaži olympijského luku (Ondrej Franců, Vladimír Hurban ml., Viliam Srdoš) nepostúpili výkonom 1832 bodov z kvalifikácie a obsadili 26. priečku.Vo štvrtok sa okrem Baránkovej predstavia Longová a Franců v mixe družstiev proti Estóncom.