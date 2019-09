ME: Slováci v centre diania, Chorvátov chcú zdolať agresivitou

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal počas tlačovej konferencie pred kvalifikačnými zápasmi o postup na ME 2020 s Chorvátskom (06. septembra 2019 v Trnave) a Maďarskom (09. septembra 2019 v Budapešti) v Šamoríne 1. septembra 2019. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

5. kolo kvalifikácie EURO 2020

Trnava



Slovensko - Chorvátsko /piatok 6. septembra o 20.45 h., rozhodcovia: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všetci Nem.)



tabuľka E-skupiny:

1. Maďarsko 4 3 0 1 6:4 9



2. SLOVENSKO 3 2 0 1 7:2 6



3. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6



4. Wales 3 1 0 2 2:3 3



5. Azerbajdžan 3 0 0 3 3:10 0



Chorvátsky futbalová zväz (Hrvatski nogometni savez, HNS)



web: http://hns-cff.hr/



rok založenia: 1912



člen FIFA: 1941



člen UEFA: 1993



rebríček FIFA: 7. miesto



tréner: Zlatko Dalič



prezývka: Vatreni, Kockasti



farby: červená, biela, modrá



najviac štartov: Darijo Srna (134)



najviac gólov: Davor Šuker (45)



najväčšie úspechy: 1x vicemajstri sveta (2018), 1x bronz na MS (1998)



štadión: rôzne



najväčšie hviezdy: Luka Modrič, Ivan Rakitič, Ivan Perišič, Andrej Kramarič, Dejan Lovren, Šime Vrsaljko





vzájomná bilancia SR - Chorvátsko: 6 2 2 2 8:8



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti budú v septembrovej kvalifikácii EURO 2020 v mimoriadne dôležitom centre diania E-skupiny. V tomto asociačnom termíne v nej odohrajú dva zápasy s priamymi konkurentmi v boji o postup a tie s veľkou pravdepodobnosťou rozhodujúcim spôsobom rozdajú postupové karty. Zverenci trénera Pavla Hapala sa najprv stretnú v piatok 6. septembra v Trnave s vicemajstrami sveta Chorvátmi (20.45 h), o ďalšie tri dni potom v Budapešti s Maďarmi (20.45 h).skupina je zatiaľ najvyrovnanejšia zo všetkých desiatich v boji o ME, čo sa aj dalo očakávať, keďže sú v nej až štyria účastníci ME 2016 vo Francúzsku. Každý v nej už má na konte prehru. Slováci majú po troch zápasoch na konte šesť bodov, doma zdolali Maďarsko 2:0, na pôde Walesu prehrali 0:1 a v Azerbajdžane zvíťazili vysoko 5:1. Maďarsko je líder tabuľky s deviatimi bodmi, odohralo však o zápas viac. Chorvátsko je tretie, má rovnako ako SR šesť bodov.Výber kouča Zlatka Daliča doma zvíťazil nad Azerbajdžanom i Walesom, no prehral v Budapešti. Pred duelom v Trnave takmôžu cítiť zvyšujúci sa tlak a je otázne, či im ten pri ichmentalite pomôže alebo uškodí. Český tréner SR Pavel Hapal v tom má jasno.povedal 50-ročný kouč, ktorý ešte zápas s Chorvátmi neoznačil ako kľúčový v boji o šampionát:Slováci sa v júni v Baku prezentovali veľmi kvalitným výkonom, na ktorý chcú teraz nadviazať. Ako sa dotkne základnej zostavy je ale tiež otázne.dodal Hapal.Silu súpera si dobre uvedomuje aj brankár Newcastle United Martin Dúbravka, ktorý tiež zdôraznil, že sa na slovenskom mužstve musí prejaviť dobrá atmosféra po vysokej výhre v Azerbajdžane 5:1.vyjadril sa 30-ročný bývalý hráč Žiliny či Sparty Praha.Balkáncom budú chýbať opory stredopoliar Ivan Rakitič z FC Barcelona aj útočník Andrej Kramarič z Hoffenheimu.prezentoval svoj názor obranca Interu Miláno Milan Škriniar.Slováci majú v ére samostatnosti s Chorvátmi vyrovnanú bilanciu 2-2-2 pri skóre 8:8. Všetky zápasy boli prípravné. Duel, ktorý bude ako hlavný arbiter rozhodovať Nemec Felix Brych odvysiela v priamom prenose RTVS. Štadión Antona Malatinského je už vypredaný.piatok 6. septembra: Wales - Azerbajdžan (20.45)pondelok 9. septembra: Azerbajdžan - Chorvátsko (18.00), Maďarsko - SLOVENSKO (20.45)štvrtok 10. októbra: Chorvátsko - Maďarsko (20.45), SLOVENSKO - Wales (20.45)nedeľa 13. októbra: Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45)sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45)utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)Vizitka Chorvátska, piatkového súpera slovenskej futbalovej reprezentácie v E-skupine kvalifikácie EURO 2020: