ME: Slovenky nie sú proti Turecku favorit, no myslia na postup

nominácia SR na dvojzápas s Tureckom (12. a 26. októbra):

Brankárky: Emőke Kiššová, Kristína Horváthová, hráčky: Beáta Kováčiková, Janka Kurucová, Ivana Majláthová, Emma Junasová, Monika Sedláková, Natália Pecková, Tamara Kolářová, Miroslava Stankovianska, Lenka Garančovská, Daniela Kátlovská, Katarína Kissová

Košice 9. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle si pred dvojzápasom play off kvalifikácie ME 2020 proti Turecku veria. V sobotňajšom úvodnom domácom dueli by proti účastníkovi predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu rady potvrdili výhodu domáceho prostredia. Boj o postup na ME (12.-26. januára 2020) čaká počas najbližšieho víkendu aj mužskú reprezentáciu.poznamenal Štefan Šmihuľa, ktorý pôsobí ako viceprezident pre vodné pólo v rámci Slovenskej plaveckej federácie. "uviedol tréner Milan Henkrich.Slovenky budú v najbližšiu sobotu (a v odvete 26. októbra u súpera) čeliť Turkyniam.netajil tréner Henkrich. Hoci Slovenky majú postupové ambície, v pozícii favorita bude súper.Slovenky nastúpia do prvého zápasu s cieľom získať v ňom čo najlepší výsledok pred odvetou. Tá je na programe v závere októbra v Turecku.poznamenala Janka Kurucová.Nielen dva zápasy proti Turecku, ale už aj stretnutia v nedávnej kvalifikácii odohrali Slovenky podľa pozmenených pravidiel vodného póla. Zmeny nastali v posudzovaní pokutových hodov i v rozohrávaní, pribudla možnosť striedania z kraja a počet oddychový časov pre jeden tím sa zredukoval zo štyroch na maximálne dva.poznamenal Milan Henkrich.