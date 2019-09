ME: Stolní tenisti SR na úvod prehrali so Španielskom

Na snímke slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Ľubomír Pištej (vpravo) a Barbora Balážová (vľavo). Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

ME družstiev v Nantes

ďalší program

streda 4. septembra:



ženy: 19.00 h Rumunsko – SLOVENSKO



štvrtok 5. septembra:



muži: 19.00 h Francúzsko – SLOVENSKO

Nantes 3. septembra (TASR) - Slovenským stolným tenistom sa nevydaril vstup do majstrovstiev Európy tímov vo francúzskom Nantes. Muži vo svojom prvom zápase v C-skupine prehrali so Španielskom 2:3, hoci po úvodných dvoch dvojhrách viedli 2:0. Neuspeli ani Slovenky, ktoré podľahli v utorok v A-skupine španielskym reprezentantkám hladko 0:3.Slováci začali pritom nádejne, Ľubomír Pištej a Jang Wang zvládli svoje prvé zápasy, Pištej dokonca otočil proti Alvarovi Roblesovi z 1:2 na 3:2 na sety. Následne ale Alexander Valuch prehral s Carlosom Machadom a potom Španieli vyrovnali na 2:2 zásluhou Roblesa, ktorý zdolal Wanga. Záverečný súboj bol už jednoznačnou záležitosťou Cantera, ktorý jasne prevýšil Pišteja. V druhom zápase v C-skupine narazia Slováci vo štvrtok na Francúzov.Ženy mali proti silným Španielkam iba malú nádej na úspech, najviac vzdorovala slovenská jednotka Barbora Balážová, ktorá prehrala s Galiou Dvorakovou 2:3 na sety. Nikoleta Puchovanová podľahla Marii Siao 1:3, Ema Labošová, ktorá na poslednú chvíľu nahradila Tatianu Kukuľkovú, prehrala s Süan Čang 0:3. Slovenky sa v náročnej A-skupine stretnú v stredu s obhajkyňami titulu spred dvoch rokov Rumunkami. Z každej trojčlennej skupiny postúpi do ďalšej fázy iba víťaz.– SLOVENSKO 3:0Maria Siao - Nikoleta Puchovanová 3:1 (-8, 5, 2, 4)Galia Dvoraková - Barbora Balážová 3:2 (-7, 13, 10, -8, 9)Süan Čang - Ema Labošová 3:0 (3, 9, 6)- SLOVENSKO 3:2Alvaro Robles - Ľubomír Pištej 2:3 (7, -15, -7, 5, -10)Jesus Cantero - Jang Wang 1:3 (-6, -5, 9, -10)Carlos Machado - Alexander Valuch 3:1 (5, -9, 8, 5)Robles - Wang 3:1 (7, 5, -11, 9)Cantero - Pištej 3:0 (5, 7, 5)