ME V ATLETIKE: Výškar Bubeník je veľmi sklamaný

Na snímke slovenský skokan do výšky Matúš Bubeník. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Výsledky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. augusta (TASR) - Slovenská sedembojárka Lucia Vadlejch vstúpila na ME v Berlíne do súťaže vydareným spôsobom. V behu na 100 m prek. si časom 13,98 vytvorila sezónne maximum a zapísala si 981 bodov. V nasledujúcich dvoch disicplínach sa jej darilo už menej a dosť stratila vo výške i guli. Na dvojstovke však žiarila a vytvorila si osobný rekord časom 24,20.V sedemboji štartuje 29 žien, medzi nimi aj olympijská víťazka a majsterka sveta Belgičanka Nafissatou Thiamová, ktorá však presvedčivo prekážky časom 13,69 nezvládla. V 1. disciplíne nazbierala najviac 1129 bodov Nemka Louisa Grauvogelová, Thiamová bola 14-ta s 1O23 bodmi, Lucia Vadlejch 18-ta s 981.V druhej disciplíne už Vadlejch za súperkami zaostala. V skoku do výšky zdolala len 167 cm a konto jej narástlo o 818 bodov. Na prvý pokus sa preniesla cez 158, 161, 164 i 167 cm, no 170 už bolo nad jej sily a obsadila až 27. miesto. Podľa očakávania vynikla Thiamová, no s výkonom 191 cm nie úplne, rovnakú výšku zdolala aj Britka Johnson-Thompsonová a obe si pripísali po 1119 bodov.Po dvoch disciplínach viedla Johnson-Thompsonová s 2193 bodmi pred Thiamovou 2142, Vadlejch bola 28. s 1799.Aj v guli Lucia Vadlejch ťahala za kratší koniec, čo sa v podstate očakávalo. V sérii 11,04 - 12,00 - 11,77 bol najdlhší ten druhý, ktorý jej na 25. mieste vyniesol 661 bodov, v celkovom súčte po troch disciplínach 2460 a 27. priečku.Po guli sa posunula Thiamová už na priebežne prvú pozíciu s 3026 bodmi pred Britku Johnson-Thompsonovú 2926. Vrhla najviac zo všetkých 15,35, čo predstavovalo v bodovom vyjadrení číslo 884. Mala aj dosť šťastia, najdlhší pokus 15,35 znamenajúci osobný rekord dosiahla až v záverečnom treťom pokuse.Lucia Vadlejch uzavrela prvý deň sedemboja na dvojstovke výborným spôsobom časom 24,26 ohodnoteného 962 bodmi. Zabehla si spolu s Thiamovou, ktorá šprintérsky za slovenskou atlétkou dosť zaostala. Časom 24,20 si vytvorila Lucia Vadlejch osobný rekord (predtým 24,26), Thiamová finišovala až piata s 24,81. Tretí beh zvládla Vadlejch zo všetkých najrýchlejšie, v sumáre bola deviata.Po 1. dni viedla v sedemboji Britka Johnson-Thompsonová 4017 bodov pred Thiamovou 3930 a Nemkou Schäferovou 3848, Vadlejch patrilo 23. miesto s 3422 bodmi.hodnotila všetky disciplíny slovenská viacbojárka.V kvalifikácii výškarov sa pozornosť slovenskej výpravy sústredila hneď na dvoch skokanov. Matúš Bubeník a Lukáš Beer sa pokúšali preniknúť do finálovej dvanástky, na priamy postup museli prekonať 227, alebo veriť, že sa do nej zmestia aj slabším výkonom. Obaja si poradili bez opravy s 211 i 216 cm, no ďalšia výška 221 cm už bola nad ich sily a finále bude bez nich.Na postup stačilo 225 cm, ba dokonca finálovú dvanástku doplnili aj traja s 221 cm skočených na 1. pokus.s trpkosťou sa vyjadril Matúš Bubeník.1. Louisa Grauvogelová (Nem.) 12,97, 2. Kateřina Cachová (ČR) 13,29, ...18. Lucia VADLEJCH (SR) 13,981. Katarina Johnson-Thompsonová (V.Brit.) 1119, 2. Nafissatou Thiamová (Bel.) 191, 3. Kateřina Cachová (ČR) 185,...27. Lucia VADLEJCH (SR) 1671. Nafissatou Thiamová (Bel.) 15,35, 2. Anouk Vetterová (Hol.) 14,79, ...25. Lucia VADLEJCH 12,001. Katarina Johnson-Thompsonová (V. Brit.) 22,88, 2. Louisa Grauvogelová (Nem.) 23,10, ...9. Lucia VADLEJCH (SR) 24,201. Maksim Nedasekau (Biel.) a Mateusz Przybylko (Nem.) obaja 225, ...20. Lukáš BEER a Matúš BUBENÍK (obaja SR) obaja 216