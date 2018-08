ME v cyklistike: Van Dijková získala titul v časovke, Jaseková 32.

Ellen van Dijková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Časovka žien na 32,7 km:



1. Ellen van Dijková 41:39 min

2. Anna van der Breggenová (obe Hol.) +2 s

3. Trixi Worracková (Nem.) +1:09

4. Anastasija Pliaskinová (Rus.) +1:22

5. Audrey Cordonová Ragotová (Fr.) +1:56

6. Pernille Mathiesenová (Dán.) +2:09

... 32. Tatiana JASEKOVÁ (SR) +7:20

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 8. augusta (TASR) - Holandská reprezentantka Ellen van Dijková triumfovala v časovke cestných cyklistiek na ME v Glasgowe. Tridsaťjedenročná pretekárka profesionálneho tímu Sunweb zvládla 32,7 km dlhú trať v daždi za 41:39 min a len o dve sekundy zdolala svoju krajanku Annu van der Breggenovú. Na treťom mieste skončila Nemka Trixi Worracková s vyše minútovým mankom.Jediná slovenská reprezentantka na štarte Tatiana Jaseková obsadila 32. miesto z 34 štartujúcich pretekárok, keď na okruhu v centre mesta zaostala za víťazkou o sedem minút a dvadsať sekúnd.Van Dijková vďaka stredajšiemu triumfu skompletizovala hetrik, keď predtým zvíťazila v časovke aj na ME 2017 v dánskom Herningu a ME 2016 vo francúzskom Plumelecu. Holanďanka si tesne po preťatí cieľa myslela, že vyhrala jej súperka.citoval víťazku portál cyclingnews.com.