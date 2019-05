ME v silovom trojboji: Slováci získali 28 medailí, rekordný Valach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Praha 9. mája (TASR) - Dovedna 28 cenných kovov si priviezli z uplynulých majstrovstiev Európy v silovom trojboji federácie EPF slovenskí reprezentanti. Na šampionáte v Plzni získali tri zlaté, 13 strieborných a 12 bronzových medailí.V Plzni sa súťažilo s podpornými dresmi v kategóriách mužov, žien, juniorov a dorastencov, pričom Slovensko reprezentovalo 18 silových trojbojárov. Z nich najhodnotnejší výkon predviedol v hmotnostnej kategórii mužov nad 120 kg Róbert Valach, nový slovenský rekord v trojboji 1067,5 kg mu vyniesol bronz. Kov rovnakého lesku vybojoval aj v drepe za výkon 407,5 kg, ktorý znamenal takisto slovenský rekord.tešil sa Valach.Medzi juniormi získal titul majstra Európy Martin Foriš v kategórii do 74 kg v tlaku na lavičke výkonom 210 kg. V trojboji získal striebro za 717,5 kg. Zlato vybojovali aj Jaroslav Halač do 105 kg v mŕtvom ťahu (292,5 kg) a Kristína Jurkaninová nad 84 kg v mŕtvom ťahu (192,5 kg).Strieborný v trojboji bol dorastenec Kristián Filip Jakubec do 83 kg (622,5 kg) a Lukáš Kučera do 53 kg (280 kg). Bronz v trojboji získal Jakub Závodný nad 120 kg s výkonom 515 kg. V súťaži národov obsadili slovenskí dorastenci a dorastenky tretie miesto. TASR informoval Dominik Dugovič, sekretár viceprezidenta Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST).