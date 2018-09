ME v stolnom tenise: Pištej s Balážovou postúpili do štvrťfinále mixu

Ľubomír Pištej (vľavo) a Barbora Balážová (archívna snímka). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

ME v stolnom tenise:



Mix (osemfinále):

Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Niagol Stojanov, Giorgia Picolinová (Tal.) 3:2 (-6, 4, -9, 8, 4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alicante 20. septembra (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa na ME v Alicante prebojovali už do štvrťfinále miešanej štvorhry. V dramatickom osemfinále mixu zvíťazili za španielskymi stolmi nad talianskym párom Niagol Stojanov, Giorgia Picolinová 3:2 na sety.Vo štvrtok o 14.00 h ich v súboji o postup do semifinále čakal duel proti rakúskemu tandemu Stefan Fegerl, Sofia Polcanová.