ME v zápasení: Chomanič prehral s Gruzíncom v kvalifikácii

Bukurešť 8. apríla (TASR) – Slovenský reprezentant v zápasení Daniel Chomanič prehral v pondelok na ME v Bukurešti v kvalifikácii s Gruzíncom Vladimerom Chinčegašvilim 0:10 vo voľnom štýle v kategórii do 65 kg.Chomanič musel čakať, či ho súper potiahne do repasáže, ten však podľahol v následnom osemfinále Rusovi Načynovi Kuularovi.