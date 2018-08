ME: Varga má formu na medailu, po prvý raz v akcii aj štafeta

Archívna snímka, Richard Varga. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Program ME Glasgow - triatlon:



štvrtok 9. augusta 14.30 h SELČ - ženy



piatok 10. augusta 17.00 h SELČ - muži



sobota 11. augusta 18.35 h SELČ - mix štafety

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 8. augusta (TASR) - V glasgowskom Strathclyde Country Parku sa vo štvrtok popoludní rozbehnú v rámci podujatí "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018" súťaže v triatlone. Ako prvá sa v drese Slovenska vydá na trať Romana Gajdošová, v piatok sa v mužskej kategórii predstaví Richard Varga. O deň neskôr nastúpi v štafete aj zmiešané družstvo v zložení Varga, Gajdošová, Matúš Verbovský a juniorka Kristína Jesenská.Gajdošová sa vydá na trať vo štvrtok so štartovým číslom 24, štart pretekov je o 14.30 h SELČ. Najvyššie nasadenou je Britka Jessica Learmonthová, druhou Češka Vendula Frintová. Gajdošová na ME v štandardných objemoch zatiaľ štartovala iba raz v roku 2016, obsadila 26. miesto. Najlepšie umiestnenie slovenskej triatlonistky je zatiaľ 21. miesto Márie Kuriačkovej z roku 1993 z luxemburského Echternachu.povedal pre TASR prezident Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek.Varga bude chcieť potvrdiť stúpajúcu formu z uplynulého obdobia. Aktuálny majster Európy v šprinte podal dobrý výkon aj cez víkend v Nemecku, kde absolvoval preteky zaradené do Bundesligy. Skončil v nich štvrtý, ale s najrýchlejšou bežeckou časťou.uviedol Jurášek.Slováci sa v sobotu predstavia aj v súťaži zmiešaných štafiet. O štart na týchto pretekoch sa pokúšali už aj v Hamburgu na MS, no na štartovú listinu sa nedostali. Tentokrát to vyšlo a Slovensko zažije v tejto disciplíne veľkú medzinárodnú premiéru.uzavrel pre TASR Jurášek.