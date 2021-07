ME vo futbale 2020 (štvrťfinále): Česko na turnaji skončilo, Dánsko je v boji o medaily

V úvodnom sobotnom a celkovo treťom štvrťfinále v azerbajdžanskom Baku Dáni zdolali Čechov 2:1 (2:0), večer v Ríme favorizovaní Angličania prevalcovali Ukrajincov 4:0 (1:0).

Dáni a Angličania nastúpia proti sebe v stredu 7. júla o 21.00 h SELČ na londýnskom Wembley. O deň skôr na rovnakom mieste si to o postup do finále rozdajú Taliani a Španieli.

Česi rýchlo znížili

Približne tisícka dánskych fanúšikov vycestovala vyše 3000 km do Baku s vedomím, že určite prídu o prípadné semifinále aj finále, keďže po návrate domov budú musieť ísť do povinnej karantény. A ich futbalisti im pripravili dôvod na radosť.

Dánsky dynamit prvýkrát vybuchol už v 5. min, keď česká obrana po rohovom kope zabudla na Thomasa Delaneya a stredopoliar Borussie Dortmund hlavou otvoril skóre. V 42. min Kasper Dolberg umiestnil center Joakima Maehleho druhýkrát za chrbát Tomáša Vaclíka a Dánsko bolo na koni.

Z druhého polčasu prešli len štyri minúty a český kanonier Patrik Schick piatym gólom na šampionáte znížil na 1:2. Česi mali takmer celý polčas na to, aby dostali zápas do predĺženia, ale to sa im nepodarilo.

Aj vinou veľkého tepla im výrazne ubúdali sily a v závere nevedeli vystupňovať svoj tlak. Dáni mali z brejkov niekoľko dobrých príležitostí, ale napokon im na postup do semifinále stačilo aj víťazstvo 2:1.

Schick ako Ronaldo

Dánsko postúpilo po tretí raz do semifinále ME. Mužstvo Kaspera Hjulmanda stále môže napodobniť senzačný úspech z roku 1992. keď dokráčalo až k titulu európskeho šampióna.

„Možno to dnes nebol najkrajší futbal, skôr boj s fantastickým brankárom. Naše baterky sú takmer prázdne, ale semifinále na Eure je obrovský úspech. Vďaka podpore našich skvelých fanúšikov sme mali pocit, že hráme v domácom prostredí,“ uviedol dánsky tréner Kasper Hjulmand na webe UEFA.

Česko si v ére samostatnosti zahralo vo štvrťfinále ME po štvrtý raz, zatiaľ najväčší český úspech sa spája s finálovou účasťou v roku 1996. Útočník Patrik Schick je spoločne s Cristianom Ronaldom najlepším strelcom ME 2020.

Zároveň sú obaja členmi úzkej skupiny deviatich kanonierov, ktorí dosiahli na jednom šampionáte minimálne päť gólov. Najviac ich má na konte Francúz Michel Platini z ME 1984 (9).

ME vo futbale 2020 štvrťfinále Česko – Dánsko 1:2 (0:2) Olympijský štadión (Baku) Góly: 5. – 0:1 Delaney 42. – 0:2 Dolberg 49. – 1:2 Schick Žlté karty: 2 – 0 84. Krmenčík, 86. Kalas strely celkovo (na bránu): 16:13 (5:7), rohové kopy: 9:7, ofsajdy: 3:0, držanie lopty (v %): 53 – 47, rozhodcovia: Björn Kuipers – Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (všetci Hol.) Zostavy:

Česko: Vaclík – Bořil, Kalas, Čelůstka (65. Brabec), Coufal – Souček, Holeš (46. Jankto) – Ševčík (80. Darida), Barák, Masopust (46. Krmenčík) – Schick (79. Vydra)

Dánsko: Schmeichel – Vestergaard, Kjær, Christensen (81. Andersen) – Mæhle, Delaney (81. Jensen), Højbjerg, Stryger (71. Wass) – Damsgaard (60. Nørgaard), Dolberg (59. Poulsen), Braithwaite





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.