ME vo futbale 2024: Výsledky štvrťfinále – piatok 5. júl

ME vo futbale 2024 – výsledky (piatok 5. júl 2024)



štvrťfinále



STUTTGART

Španielsko - Nemecko 2:1 po predĺžení (1:1, 0:0)

Góly: 51. Olmo, 119. Merino - 89. Wirtz, ČK: 120.+ Carvajal (Šp.) po druhej ŽK



HAMBURG

Portugalsko - Francúzsko 0:0 po predĺžení, na pok. kopy: 3:5

ME vo futbale 2024



zostávajúci program



sobota 6. júla: Anglicko - Švajčiarsko (Düsseldorf, 18.00), Holandsko - Turecko (Berlín, 21.00)



semifinále

utorok 9. júla: Španielsko - Francúzsko (Mníchov, 21.00)

streda 10. júla: Holandsko/Turecko - Anglicko/Švajčiarsko (Dortmund, 21.00)



finále

nedeľa 14. júla: víťazi semifinále (Berlín, 21.00)



6.7.2024 (SITA.sk) - Reprezentácie Španielska a Francúzska sa v piatok prebojovali do semifinále futbalových majstrovstiev v Nemecku. Oba tieto výbery sa stretnú v boji o finále, ich súboj sa uskutoční v utorok 9. júla v Mníchove.Španieli vo štvrťfinále vyradili domácich Nemcov. Od 51. minúty viedli gólom striedajúceho Daniho Olma , ktorý v úvode stretnutia nahradil zraneného Pedriho.Na radosť tribún tesne pred uplynutím riadneho hracieho času vyrovnal Florian Wirtz a muselo sa predlžovať.V extra čase rozhodol v 119. minúte Mikel Merino , ktorý hlavou hlavičkou prekonal Manuela Neuera . Duel bol rozlúčkou na reprezentačnej úrovni pre nemeckého stredopoliara Toniho Kroosa Vo večernom štvrťfinále medzi Francúzmi a portugalským tímom gól nepadol v riadnom hracom čase ani v predĺžení napriek šanciam na oboch stranách.V penaltovom rozstrele sa z deviatich exekútorov pomýlil iba portugalský reprezentant Joao Felix Nemýlil sa jeho spoluhráč Cristiano Ronaldo , pre ktorého to bol možno posledný zápas na ME, na nasledujúcom kontinentálnom šampionáte totiž bude mať už 43 rokov.Zaujímavosťou je, že Francúzi sú už v semifinále napriek tomu, že na turnaji ešte neskórovali z hry.V skupine si v súboji proti výberu "krajiny galského kohúta" strelili vlastný gól Rakúšania a proti Poliakom strelil gól Kylian Mbappé z pokutového kopu, v osemfinále zdolali Belgičanom vlastným gólom Jana Vertonghena.V sobotu sú na programe ďalšie dve štvrťfinálové stretnutia. V Düsseldorf si Angličania zmerajú sily so Švajčiarmi a v Berlíne Holanďania vyzvú Turkov.