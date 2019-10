ME: Wales prišiel bez Ramseyho, Bale chce z Trnavy tri body

Na snímke útočník futbalovej reprezentácie Walesu Gareth Bale na tlačovej konferencii pred kvalifikačným zápasom na EURO 2020 Slovensko - Wales v Bratislave 9. októbra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Waleská futbalová reprezentácia nemôže vo štvrtkovom súboji E-skupiny kvalifikácie ME 2020 proti Slovákom v Trnave (20.45 h) počítať so službami stredopoliara Aarona Ramseyho z Juventusu Turín. Tréner semifinalistu EURO 2016 Ryan Giggs však aj napriek absencii opory mužstva verí, že jeho zverenci v Trnave uspejú.Dvadsaťosemročný stredopoliar v stredu ani nepricestoval s výpravou "" do Bratislavy, ale zostal doma zotavovať sa zo svalového zranenia. Walesania totiž dúfajú, že Ramsey bude k dispozícii na nedeľný duel s vicemajstrami sveta z Chorvátska v Cardiffe. Bývalý hráč Arsenalu Londýn ešte v prebiehajúcej kvalifikácii pre zranenie nenastúpil a naposledy reprezentoval Wales v novembri 2018.povedal Giggs na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.Wales v doterajších dueloch skupiny neuspel v zápasoch vonku, keď prehral v Chorvátsku aj Maďarsku.uviedol Giggs.Za kabínu dostal na tlačovke slovo kapitán Gareth Bale z Realu Madrid:Slováci prehrali od triumfu na waleskej pôde 5:1 v októbri 2006 predchádzajúce tri súboje s týmto protivníkom - v marci v Cardiffe 0:1, na záverečnom turnaji EURO 2016 (1:2) a v trnavskom dueli kvalifikácie ME 2008 (2:5). Slováci sú po piatich zápasoch v tabuľke E-skupiny na druhom mieste, keď na lídra z Chorvátska, ktorý vo štvrtok v Splite hostí Maďarsko, strácajú bod. Wales je so 6 bodmi na štvrtom mieste, má však o zápas menej. Na šampionát postúpia prví dvaja zo skupiny.