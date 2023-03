Mecom boduje už 10-krát po sebe. Kľúčová je vysoká kvalita výrobkov

Vedeli ste, ako prebieha proces výroby trvanlivej salámy?



Ide o zložitý proces, ktorý pozná iba málokto. Najskôr je potrebné vybrať a skontrolovať kvalitu surovín, z nich potom namiešať tzv. dielo - surovú zmes mäsa, korenín, aditív. Dielo sa potom tzv. kutruje – premiešava a naráža do obalov. Potom salámy pracovníci navešajú na udenárske palice tak, aby sa navzájom nijako nedotýkali. Výrobky sa následne presunú do udiarne, kde prebieha fermentačný a udenársky program. Ten trvá 7 dní pričom sa salámy údia zásadne studeným dymom. Neskôr sa výrobky presúvajú do finálnej výrobnej fázy - do sušiarne, kde zrejú niekoľko týždňov až mesiac na požadovanú konzistenciu. Po prísnej kontrole sa salámy krájajú a balia alebo voľne expedujú ako štangle.







Medzinárodný program Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia obchodných značiek a ocenenie Mecomu udelili slovenskí spotrebitelia spolu s odborníkmi v oblasti marketingovej komunikácie.

9.3.2023 (SITA.sk) -"Vnímam to predovšetkým ako ocenenie trvalej a vysokej kvality našich výrobkov, pretože bez kvalitných výrobkov by sme nedokázali budovať silnú značku a lojalitu našich zákazníkov. Vďaka kvalite nás ľudia vyhľadávajú a vďaka vysokej kvalite všetkých našich výrobkov rastieme a dosahujeme pozitívne obchodné výsledky," zhodnotil generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.Kvalitné mäsové výrobky sú nutrične hodnotnou potravinou. Mäso je veľmi cenným zdrojom plnohodnotných bielkovín, vitamínov, nenasýtených mastných kyselín ako aj stopových prvkov, predovšetkým železa, zinku a selénu. Mäso nášmu organizmu dodáva viac ako polovicu živočíšnych bielkovín a je teda biologicky, energeticky ale aj chuťovo veľmi dôležitou zložkou výživy.Pri výbere mäsových výrobkov je potrebné všímať si viacero parametrov súčasne. V prvom rade je dôležitý celkový vzhľad výrobku, ucelené nepoškodené balenie, prirodzená farba bez senzorických zmien. Veľmi dôležitým indikátorom kvality je zloženie. Na etikete je dôležité všímať si obsah mäsa, počet prídavných látok a výživové hodnoty, pri ktorých nám najmä obsah bielkovín, tuku a soli môžu veľa napovedať.Mecom na Slovensku vyrába široké portfólio mäsových výrobkov v dvoch výrobných závodoch. Či už ide o trvanlivé salámy, šunky alebo párky, pracovníci Mecomu veľmi prísne kontrolujú všetky vstupné suroviny a celý výrobný proces. Prevádzky majú zavedený systém HACCP (z anglického názvu Hazard Analysis Critical Control Points). Je to organizačný systém, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje výroba neškodných potravín a to analýzou a kontrolou chemických, fyzikálnych a biologických faktorov, od získavania suroviny až po samotnú distribúciu finálnych produktov.Kvalitu salám a šuniek z Humenného poznajú aj spotrebitelia z Nemecka či Veľkej Británie. Práve pre Veľkú Britániu vyrába Mecom, podľa originálne vyvinutej receptúry, natenko nakrájanú salámu na výrobu pizzí v špeciálnom gastrobalení. Okrem toho sú v zahraničí obľúbené aj klobásy zo sesterských maďarských závodov.Mecom pravidelne investuje do moderných technológií, ktoré sú nielen výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu, ale majú aj zásadný vplyv na schopnosť spoločnosti trvalo udržiavať a neustále kontrolovať vysokú kvalitu svojich výrobkov."Ďakujem všetkým našim zamestnancom za to, že každý deň svojou prácou prispievajú nielen k úspechu našich výrobkov ale predovšetkým prinášajú radosť a uspokojenie pre našich zákazníkov a konzumentov. Som veľmi rád, že aj v náročnom roku 2022 sme dokázali uspieť v Superbrands a to už desiatykrát po sebe, ale predovšetkým si hlboko vážim priazeň našich spotrebiteľov," uzavrel L. Čechovič.Informačný servis