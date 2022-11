Mecom plánuje rozsiahle investície, aby znížil svoju energetickú spotrebu

22.11.2022 (Webnoviny.sk) -"Aj v našom sektore veľmi výrazne cítime enormne drahé energie. Sme však zodpovedná firma a v prvom rade hľadáme interné úspory, aby sme tak eliminovali navýšenia cien vstupov. Veľmi nahlas zároveň prízvukujem, že nijako nepoľavíme na kvalite našich výrobkov. Tá je pre nás nedotknuteľná. O to náročnejšie je hľadanie ciest znižovania nákladov, ale zvládneme to. Kľúčová je modernizácia, automatizácia ako aj procesné a systémové zmeny," hovorí generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.Mecom pripravuje inštalácie nových chladiarenských kompresorov s plynulou reguláciou výkonu a vyššou efektivitou výroby chladu a takisto nové účinnejšie elektromotory s nižšou spotrebou. Vďaka tomu usporí ročne až 954 MWh elektrickej energie, čo zodpovedá približne mesačnej spotrebe závodu v Humennom.V oboch slovenských závodoch, teda v Humennom aj v Lučenci, Mecom nainštaluje nové výmenníky tepla, čím dokáže využiť odpadové teplo z výroby na prípravu teplej vody. Tým sa zníži spotreba plynu o 7 %.V závode v Humennom spoločnosť naviac uvedie do prevádzky novú modernú kogeneračnú jednotku, pomocou ktorej bude získavať ďalšie odpadové teplo opäť na ohrev teplej vody. Opatrenie zníži Mecomu spotrebu zemného plynu pri príprave teplej vody o ďalších 6 %. V humenskom závode plánuje Mecom nainštalovať na strechu aj fotovoltaické panely s výkonom 1,4 MVe, ktoré výrazne znížia spotrebu elektrickej energie nakupovanej zo siete."Takto budeme okrem nižšej spotreby energií aj menej závislí od cenových výkyvov týchto vstupov. Vďaka tomu budeme schopní aj naďalej dodávať všetkým zákazníkom kvalitné produkty za dostupné ceny," dodal L. Čechovič.Do energetických úspor investuje Mecom Group aj v závodoch mimo Slovenskej republiky. V maďarskej Békes Csabe prešlo rekonštrukciou celé tepelné hospodárstvo a parné kotle boli nahradené teplovodnými, takisto bola nainštalovaná aj nová nárezová linka s nižšou spotrebou energie. Aj tieto investície sa pozitívne premietnu do kontroly nákladov a pomôžu ušetriť energie a efektívnejšie využívať ľudské zdroje.Mecom znižuje svoju energetickú spotrebu aj investíciami do moderných technológií, ktoré umožňujú racionalizáciu výrobného procesu. Už v tomto roku bola v lučeneckej továrni nainštalovaná najmodernejšia, vysoko automatizovaná baliaca linka s etiketovacou váhou a citlivým detektorom kovov, ktorá je asi o 40% rýchlejšia ako bežné linky a znižuje náklady na kompletizovanie výrobkov. V budúcom roku plánuje Mecom inštalovať nový robotický zakladač aj pasterizátor, ktorý predĺži trvanlivosť hotových výrobkov a umožní tak aj intenzívnejší vývoz do zahraničia."Urýchlenie investícií do pokročilých technologických zariadení zvyšuje procesnú a kvalitatívnu úroveň spoločnosti, vďaka čomu sa stávame technologickým lídrom. Nové zariadenia sú naviac energeticky menej náročné, čím znižujeme uhlíkovú stopu. Zvýšená efektivita nám ale predovšetkým pomáha stať odolnejším voči negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia, čo v konečnom dôsledku znamená, že dokážeme mať lepšie pod kontrolou konečné ceny našich výrobkov," uzavrel L. Čechovič.Informačný servis