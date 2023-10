Mecom podporuje humenských hokejistov

23.10.2023 (SITA.sk) -Humenský hokejisti sa v tomto roku prebojovali až do hokejovej extraligy, kde hrajú s tými najzvučnejšími hokejovými klubmi. "Účasť v najvyššej hokejovej lige je pre kluby mimoriadne finančne náročná. Bez sponzorov by to kluby nezvládli a preto sme sa rozhodli pomôcť domácim humenským hokejistom. Navyše sme presvedčení, že hokejisti sú vzormi aj pre deti a mládež, dokážu ich vychovávať a viesť k športu. To je pre nás takisto mimoriadne dôležité", priblížil generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič dôvody prečo sa rozhodli podporovať humenský hokej.HC 19 je síce v extralige nováčikom, no má ambície víťaziť. "Sme veľmi vďační za túto podporu. Finančné prostriedky použijeme na fungovanie klubu. Na druhej strane dokážeme Mecomu poskytnúť naozaj hodnotný reklamný priestor takže verím, že je to obojstranne veľmi výhodná spolupráca", priblížil manažér HC 19 Peter Ždiňák. Ďalej dodáva, že už teraz vnímajú v Humennom zvýšený záujem detí o hokej a citeľne viac fanúšikov vidieť aj na tribúnach zimného štadiónu.Mecom podporuje aj športovanie vlastných zamestnancov a každoročne organizuje športové dni. "Dlhodobo si uvedomujeme, že spokojní a zdraví zamestnanci sú viac ako akékoľvek moderné stroje. Na tohtoročných športových dňoch sa stretlo doteraz najviac a to až 320 našich zamestnancov, nielen zo slovenských závodov v Humennom a Lučenci, ale aj z maďarskej Békéscsaby", doplnil L.Čechovič.Informačný servis