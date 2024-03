Mecom už viac ako 50 rokov píše svoj unikátny príbeh

25.3.2024 (SITA.sk) -"Toto prestížne ocenenie patrí predovšetkým naším zamestnancom, ktorí sú základnou súčasťou nášho úspešného príbehu. Od počiatku staviame na veľmi dobrých základoch a som rád, že sa nám darí pokračovať v tejto dobre začatej tradícii. Neustále sa technologicky zlepšujeme, udržiavame vysokú kvalitu našich výrobkov a popri tom dbáme na to, aby sme boli maximálne šetrní voči životnému prostrediu. Ďakujem naším zákazníkom ako aj obchodným partnerom za túto dlhoročnú dôveru a zato, že nás motivujú k tomu aby sa značka Mecom posúvala dopredu.", zhodnotil generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.Úspešný príbeh Mecomu sa začal písať v roku 1966, kedy bola zahájená výstavba mäsokombinátu v Humennom na severovýchode Slovenska pod Vihorlatskými vrchmi. Už od začiatku bol tvorený ambiciózny projekt moderného závodu, ktorý by zamestnával ľudí z celého regiónu. Po šiestich rokoch usilovnej práce bol mäsokombinát v Humennom uvedený do prevádzky a stal sa súčasťou východoslovenského mäsiarskeho priemyslu.Záujem o mäsové výrobky na Slovensku bol z roka na rok väčší a po turbulentných udalostiach po nežnej revolúcii v roku 1989 sa museli prispôsobiť novým trhovým podmienkam a meniacemu sa hospodárskemu prostrediu. V roku 1995 vznikla spoločnosť Mecom na základoch humenského mäsokombinátu, ktorý bol komplexne modernizovaný. Investície do nových technológií zabezpečili vysokú kvalitu výrobkov a rozšírenie sortimentu.V roku 2014 Mecom prvý krát získal ocenenie Superbrands a od roku 2021 sa stáva súčasťou globálnej potravinárskej spoločnosti Smithfield foods, ktorá je svetovým lídrom v oblasti spracovania mäsa.Príbeh Mecomu je príkladom odvahy, inovácie a neustáleho rastu. Začal sa ako lokálny projekt a dnes je súčasťou medzinárodnej potravinárskej spoločnosti so svetovým dosahom. Je to príbeh úspechu, ktorý stále pokračuje a inšpiruje ostatné podniky."To, že sme súčasťou Smithfield foods našu značku posunulo o ďalšiu úroveň vyššie. V rámci tejto globálnej rodiny čerpáme množstvo synergií, naše kolegyne a kolegovia majú možnosť inšpirovať sa v iných závodoch v rámci skupiny a takisto sa nám otvárajú nové príležitosti na ďalších zahraničných trhoch. Naše suché trvanlivé salámy sú už tradične obľúbené v Českej republike, Maďarsku ale aj v Nemecku a takisto vo Veľkej Británii pre ktorú vyrábame špeciálne vyvinutú a na tenko nakrájanú salámu na výrobu pizze ", doplnil L. Čechovič.Spoločnosť Mecom Group vyrába široké portfólio mäsových výrobkov. Sústreďuje sa najmä na suché a polosuché salámy, šunky a výrobu párkov. Na Veľkonočné sviatky sú v ponuke tradičné slovenské údeniny a počas grilovacej sezóny vyrába aj široké spektrum výrobkov a príchutí na grilovanie na slovenskom trhu.Medzinárodný program oceňovania značiek Superbrands pôsobí vo viac ako 90 krajinách sveta a je nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia obchodných značiek. Poroty zložené z odborníkov v oblasti brandingu a marketingu vyberajú značky so špecifickým postavením, vynikajúcim renomé a jedinečným produktom a tie následne získavajú pečať Superbrands.Informačný servis