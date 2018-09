Médiá: Maďarskí vojaci sa zúčastnia na 20 medzinárodných cvičeniach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 25. septembra (TASR) - Príslušníci maďarských ozbrojených síl sa v blízkej minulosti zúčastnili a v nadchádzajúcom období zúčastnia na vyše 20 medzinárodných vojenských cvičeniach Severoatlantickej aliancie. Väčšina z nich je zameraná na prípravu pre prípadnú ruskú vojenskú hrozbu, uviedol v utorok maďarský denník Magyar Idők.Podľa informácií rezortu obrany jedným z najväčších takýchto cvičení je Brave Warrior 2018 v ústrednom vojenskom cvičnom a streleckom priestore vo Várpalote vo Veszprémskej župe. Absolvujú ho maďarskí, americkí, britskí, slovenskí a chorvátski vojaci s tankami.Popritom maďarskí vojaci cvičia pre prípad ohrozenia Ruskom aj v zahraničí, napríklad v Poľsku, Nemecku či Nórsku.V tomto roku pripravujú ešte rumunsko-maďarské cvičenie Wise Foresight 2018 a americko-maďarské cvičenie JCET 2018 s účasťou príslušníkov vojenského komanda, do ktorého nasadia vrtuľníky i bojové lietadlá JAS-39 Gripen.Na špeciálne operačné vojenské cvičenie Cobra 2018 odcestujú príslušníci maďarskej armády do Poľska; na Slovensku sa zúčastnia na cvičeniach so zameraním na ochranu proti atómovému, biologickému a chemickému útoku.V Maďarsku ešte bude aj medzinárodné cvičenie vojsk, ktorých letectvo využíva švédske gripeny.