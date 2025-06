Médiá naleteli na Ficovu hru o neutralite Slovenska, myslí si Danko a vyjadril sa aj k ďalšej téme

Navyšovanie výdavkov na obranu

Renta pre šéfa prokuratúry

18.6.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si myslí, že médiá naleteli na mediálnu hru Roberta Fica , ktorý nastolil tému možnej neutrality Slovenska, a teda vystúpenia z NATO . Podľa neho to nie je teraz aktuálna téma.„Ja si myslím, že opäť ste naleteli na mediálnu hru Roberta Fica, kedy vám šplechol niečo o neutralite, ale každý, kto niečo vie o neutralite, vie, že môže byť len s garanciou veľmocí. Jediný neutrálny štát v okolí je Rakúsko, a to má svoju históriu v povojnovom usporiadaní,“ povedal v stredu Danko na tlačovej besede. Zároveň dodal, že aj neutralita vyžaduje financovanie vojsk.Otázka v súvislosti s požiadavkou NATO na navyšovania výdavkov do obrany podľa neho je, čo si štát bude môcť v najbližších rokoch dovoliť. Podľa svojich slov považuje za úplné šialenstvo, keď sa máme už budúci rok baviť o troch miliardách eur, ako aj o siedmych miliardách v horizonte desiatich rokov.Zvýšenie obranných výdavkov na päť percent HDP by podľa neho zlikvidovalo ekonomiku. „Ale o referende (o vystúpení z NATO, pozn. SITA) sme sa nebavili v tejto rovine,“ dodal.Na margo rokovania o doživotnej rente pre generálneho prokurátora Danko povedal, že by bolo dobré vyjadriť sa na aktuálnej schôdzi parlamentu k spravodlivej rente pre prokurátorov a sudcov.„Potrebujeme to komplexne prehodnotiť. Pri každej takejto rente sa musí prehodnotiť aj sociálny systém a dávky. Pokiaľ viem, prezident zákon vrátil s výhradou, aby renta nebola možná pri skrátenom funkčnom období,“ podotkol.