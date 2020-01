Médiá podľa Fica brutálnym zásahom do súkromia Danka prekročili všetky hranice (video)

29.1.2020 - Médiá brutálnym zásahom do súkromia predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) prekročili všetky hranice. Predseda Smeru-SD Robert Fico reagoval týmito slovami na informácie o zverejnených rozhovoroch, v ktorých si Danko dohadoval stretnutie s Alenou Zsuzsovou, ktorá je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána KuciakaVo videu, ktoré Fico zverejnil na sociálnej sieti, uviedol, že v komunikácii nie je nič, čo by bolo dôležité pre verejný záujem.„Nie sú tam žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali kriminálnu činnosť, nič, čo by sa dotýkalo výkonu verejnej funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Toto je vrchol protiústavnosti. Máme právo na ochranu súkromia,“ konštatoval Fico. Zverejnený telefonát označil za nevinný.Zverejnenie nahrávky je podľa predsedu Smeru v súlade so slovenskou opozíciou a tá chcela, podľa jeho slov, najmä poškodiť súkromný život Danka. Ako dodal, opozícia sa domnieva, že takýmto spôsobom dotlačí SNS pod päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti. „Toto je totálne ohrozenie demokracie,“ zdôraznil Fico.

