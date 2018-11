Mediálny výbor parlamentu podporil návrh rozpočtu pre rezort kultúry

Štátny tajomník MK SR Ivan Sečík Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. novembra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá na utorňajšom rokovaní väčšinou hlasov odporučil parlamentu schváliť návrh rozpočtu pre Ministerstvo kultúry SR na rok 2019. V rozprave k tomuto bodu však zazneli výčitky týkajúce sa chýbajúcich prostriedkov v rozpočte pre podporu audiovizuálneho priemyslu.S podnetom prišiel exminister kultúry Marek Maďarič (nezaradený), ktorý sa opýtal, prečo návrh rozpočtu neráta s prostriedkami vo výške 4,7 milióna eur, viazaných na podporu filmovej produkcie na Slovensku. Ide o peniaze, ktoré môžu zo zákona žiadať vo forme refundácie filmoví producenti v prípade, že na Slovensku preinvestujú pri výrobe filmových diel minimálne 150.000 eur (pri rozsiahlejšom projekte minimálne 300.000 eur). Konkrétne je to 20 percent z preinvestovaných prostriedkov.zdôraznil exminister kultúry.Podľa neho takýto krokcelý systém, ktorý sa naštartoval.pripomenul Maďarič. Podľa neho to zároveň oslabuje to najcennejšie – dôveru.vysvetlil.Štátny tajomník MK Ivan Sečík, ktorý prezentoval návrh rozpočtu rezortu na rokovaní výboru, vysvetlil, že v rozpočte táto položka síce nie je, no rezort si uvedomuje svoju zákonnú povinnosť.uviedol Sečík.Maďarič namietol, že takáto garancia nie je dostatočná.skonštatoval Maďarič, ktorý sa pri hlasovaní zdržal, rovnako ako podpredsedníčka výboru Natália Milanová (OĽaNO) a členky výboru Renáta Kaščáková (SaS) a Viera Dubačová (nezaradená).Dubačová v rozprave k návrhu rozpočtu MK vyjadrila tiež názor, že je málo ambiciózny. Okrem iného podľa nej nedostatočne reaguje na potrebu opravy a obnovy kultúrnych pamiatok.povedala. Sečík v odpovedí pripomenul, že sa rezortu v predchádzajúcich rokoch podarilo zvýšiť prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok. Upozornil zároveň, že dlhodobo generovaný dlh však presahuje finančné možnosti.informoval. Podľa jeho slov sa budú hľadať aj možnosti využitia eurofondov.Vyjadril sa aj k stavu využitia štrukturálnych fondov na podporu kreatívneho priemyslu. Výzvy v tejto oblasti dotačnej podpory, ktoré museli byť zastavené a prehodnocované riadiacim orgánom i orgánmi auditu, budú opätovne vyhlásené.zdôraznil Sečík.MK SR by malo v roku 2019 disponovať s rozpočtom vo výške 255.193.734 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je to približne o 25 miliónov eur menej. Dôvodom zníženia je fakt, že v roku 2018 boli jednorazovo zvýšené výdavky v súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou Slovenskej národnej galérie (SNG). V oblasti dotácií či transferu pre verejnoprávne inštitúcie sú rozpočtované prostriedky na úrovni objemov pre tento rok. O 1,42 milióna sa zvyšuje objem prostriedkov rozpočtovaný pre cirkvi a náboženské spoločnosti, čo má súvis so zapracovaním valorizácie platov duchovných z roku 2018 do nasledujúcich rokov.