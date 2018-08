Medici spoznávajú, ako funguje skutočná nemocnica

Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 23. augusta (TASR) – Študenti lekárskych fakúlt zo Slovenska i Českej republiky si v týchto dňoch v štyroch nemocniciach na Zemplíne počas Letného campu medikov skúšajú prácu lekára a zisťujú, ako funguje skutočná nemocnica. Spolu je ich 20, počas týždňa navštívia viaceré oddelenia.uviedol pre TASR riaditeľ vranovskej nemocnice Eugen Lešo. Podľa jeho ďalších slov sa v ich nemocnici zamerali hlavne na odbory, pri ktorých v poslednom období pociťujú nedostatok absolventov, a to je chirurgia, úrazová chirurgia a gynekológia.poznamenal.Štvrták Andrej Dolinský, ktorý študuje v Bratislave, sa na tento kemp prihlásil hlavne preto, lebo chcel vidieť, ako to funguje v súkromnom sektore, keďže stáže v tom štátnom absolvuje počas bežného štúdia. Prvý deň boli v Michalovciach na ortopédii, traumatológii a urgentnom príjme.pomenul.V stredu (22.8.) študenti absolvovali prax na novorodeneckom a ortopedickom oddelení humenskej nemocnice. Na prvom menovanom mali k dispozícii aj sono, na tom druhom im zas primár podrobne vysvetlil postup práce.pousmial sa Dolinský, ktorý si myslí, že pre mladých lekárov je útek do zahraničia často nevyhnutnosťou.skonštatoval. Podľa neho nie sú dôležité len peniaze, ale aj vybavenie nemocníc či prístup k lekárom.Štvrtý ročník Letného campu medikov organizuje sieť nemocníc Svet zdravia.