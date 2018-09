Medlová postúpila do finále Big Air na Novom Zélande, Jaroš neuspel

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cardrona 6. septembra (TASR) - Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová postúpila do 6-členného finále disciplíny Big Air na pretekoch Svetového pohára v novozélandskom stredisku Cardrona. V kvalifikácii obsadila 5. miesto so ziskom 70,60 bodu, prvá skončila Reira Iwabučiová z Japonska (94,00).V mužskej kategórii bol v kvalifikácii Samuel Jaroš na 17. priečke a do 10-členného finále sa nedostal.