Medvedev je vo vyjadreniach radikálnejší ako Putin, minister Kuleba mu radí piť menej vodky

Kontroverzné komentáre

Radikálnejší ako Putin

10.5.2023 (SITA.sk) - Bývalý ruský prezident a zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev by nemal piť a písať na sociálnych sieťach, vyjadril sa ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba . Informuje o tom spravodajský portál Politico.„Medvedev by mal piť menej vodky predtým, než ide na Telegram," povedal šéf ukrajinskej diplomacie v rozhovore pre nemecký denník Bild. Ako tiež poznamenal, Medvedev má „istú rolu v povahe ruskej strategickej komunikácie".Ruský exprezident, ktorý bol svojho času aj premiér, pravidelne kontroverzne komentuje zahraničnú politiku a vojnu na Ukrajine na sociálnych médiách.Po údajnom útoku dronom na Kremeľ, ktorý Rusko pripisuje Ukrajine, minulý týždeň vyhlásil, že nezostávajú iné možnosti „len fyzická eliminácia (Volodymyra) Zelenského a jeho partie".V marci zase, keď Medzinárodný trestný súd vydal medzinárodný zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina za vojnové zločiny, Medvedev napísal, že súd je „mizerná medzinárodná organizácia" a naznačil, že by ho Rusko mohlo bombardovať. Politik tiež pohrozil napríklad bombardovaním nemeckého Bundestagu, vyhlásením vojny či jadrovou vojnou.Kritici tvrdia, že jeho príspevky sú súčasťou snahy zachovať si určitý politický význam a zároveň pôsobiť radikálnejšie než Vladimir Putin, čím legitimizujú rozhodnutia súčasného ruského prezidenta.