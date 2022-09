Medvedev obvinil Západ zo snahy vyprovokovať rozpad Ruska a varoval pred súdnym dňom

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev obvinil USA a ich spojencov zo snahy vyprovokovať rozpad Ruska a varoval, že takéto pokusy by mohli viesť k súdnemu dňu.Medvedev, ktorý je spojencom prezidenta Vladimira Putina , varoval Západ, že snaha dotlačiť Rusko ku kolapsu povedie k „šachovej hre so smrťou".Podľa Medvedeva časť predstaviteľov Západu by rada „využila vojenský konflikt na Ukrajine na zatlačenie našej krajiny k novým zvratom dezintegrácie". Informuje o tom portál news.sky.com.