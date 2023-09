Medvedev postúpil do semifinále US Open: Podmienky boli brutálne

Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil štvrtýkrát v kariére do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Tretí nasadený hráč zdolal v stredajšom štvrťfinálovom zápase krajana Andreja Rubľova v troch setoch 6:4, 6:3 a 6:4. O účasť vo finále zabojuje proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi.





Medvedev tak má šancu ďalej bojovať o zopakovanie úspechu z roku 2021, keď získal na US Open svoj doposiaľ jediný grandslamový titul. Jeho ôsmy nasadený krajan sa zas nedostal do semifinále na podujatí veľkej štvorky ani na deviaty pokus. Pred troma rokmi ho zdolal v rovnakej fáze práve Medvedev, s ktorým prehral už šiesty z ôsmich vzájomných duelov.V prvom dejstve predvádzali obaja hráči dobrý pohyb po kurte aj hru pri sieti. Jeho začiatok vychádzal lepšie Rubľovovi – najprv predviedol čistý gem a následne brejkol súpera. Medvedev sa však dostal za stavu 0:3 do tempa, podanie si vzal späť hneď pri prvom brejkbale a nezaváhal ani pri ďalšom za stavu 4:4. Jeho súper následne konfrontoval empajrového rozhodcu za málo času pred krajanovými podaniami a prehru v prvom sete už nedokázal odvrátiť.Konfrontácia mladšieho z dvojice tenistov vyhodila z mentálnej pohody a o servis prišiel hneď na začiatku druhého setu. Medvedev však brejk nepotvrdil a o dva gemy neskôr už viedol Rubľov 3:1. Aj on však následne stratil svoje podanie a do konca dejstva neudržal ani jedno. Víťaz US Open spred dvoch rokov využil hneď prvý setbal.Záverečný set poznačili sťažnosti Medvedeva na podmienky na Arthur Ashe Stadium, kde nebola zatiahnutá strecha. Oboch hráčov trápili vysoké teploty a Medvedev nedokázal potvrdiť brejk zo štvrtého gemu. Následne získal výhodu Rubľov, ale opäť o ňu prišiel - stav bol 4:4 a na podaní Medvedev. Servis si ustrážil, no desiaty gem trval vyše 15 minút. Víťaz napokon využil piaty mečbal."Jediná dobrá vec na týchto podmienkach je, že sme trpeli obaja. Boli dobré aj zlé momenty, ale to je súčasť hry. Naozaj náročný zápas, podmienky boli brutálne. Andrej sa nikdy nevzdáva, ale ja tiež nie. Ako šampiónovi mi tu nikto zo súperov nič nedaruje, všetci po mne idú," povedal Medvedev v rozhovore bezprostredne po zápase.Najvyššie nasadený španielsky tenista Carlos Alcaraz zdolal dvanástku podujatia Nemca Alexandra Zvereva v troch setoch 6:3, 6:2, 6:4.

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Alexander Zverev (Nem.-12) 6:3, 6:2, 6:4

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Andrej Rubľov (Rus.-8) 6:4, 6:3, 6:4