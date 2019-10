Medvedev: Rusko podporuje Srbsko v jeho suverenite a celistvosti

Ruský premiér Dmitrij Medvedev, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Srbský prezident Aleksandar Vučič (vpravo) víta ruského premiéra Dmitrija Medvedeva pred vojenskou prehliadkou na vojenskom letisku Batajnica neďaleko Belehradu 19. októbra 2019. Medvedev pricestoval na jednodňovú oficiálnu návštevu Srbska, počas ktorej sa zúčastnil vojenskej prehliadky pri príležitosti 75. výročia oslobodenia srbského hlavného mesta od nacistickej nemeckej okupácie Červenou armádou a komunistickými juhoslovanskými partizánmi.

Belehrad 19. októbra (TASR) - Rusko dúfa, že situácia na Balkáne zostane stabilná a bezpečná a je pripravené podporiť Srbsko pri udržiavaní jeho suverenity a územnej celistvosti. Uviedol to ruský premiér Dmitrij Medvedev, ktorý v sobotu vystúpil s prejavom v srbskom parlamente.Podľa agentúry TASS Medvedev dodal, že Rusko sa snaží rozvíjať vzťahy so všetkými štátmi v regióne. Zdôraznil súčasne, že národy Ruska a Srbska majú historicky osobitné vzťahy a "".Dodal, že Moskva má záujem "".Tento dokument z roku 1999 Srbsko vníma ako garanciu územnej integrity a svojej suverenity nad Kosovom.Medvedev sa predtým v sobotu spoločne so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke, ktorá sa konala na vojenskej základni Batajnica pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Belehradu sovietskou armádou.Predseda ruskej vlády vo svojom príhovore poznamenal, že osud nielen Európy, ale do veľkej miery aj celého sveta, závisel od takých bitiek, ako bola bitka o Belehrad. Pripomenul, že v Srbsku padlo 8000 sovietskych vojakov, pričom 4000 z nich padlo v bojoch o Belehrad. Medvedev dodal, že pre Rusko je dôležité, že v Srbsku "" a starajú sa o hroby sovietskych vojakov.Podľa TASS Medvedev uviedol, že si vysoko cení snahy srbského vedenia ochraňovať pravdivý o druhej svetovej vojne a čeliť "".," kritizoval Medvedev. Poukázal aj na to, že šírenie nacistických ideí či agresívne akcie neonacistov sa stávajú bežnou záležitosťou.Medvedev v súvislosti s takýmto "" podľa TASS varoval, že takto sa podkopávajú najdôležitejšie princípy medzinárodných vzťahov, ktoré sa konštituovali po druhej svetovej vojne.