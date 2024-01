Medvedev sa vyhráža Britom vojnou a označil ich za „večného nepriateľa“

12.1.2024 (SITA.sk) -Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev , ktorý je podpredsedom ruskej Bezpečnostnej rady, pohrozil vyhlásením vojny Veľkej Británii, ak Spojené kráľovstvo nasadí na Ukrajine svoj vojenský kontingent. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Premiér Veľkej Británie Rishi Sunak pricestoval do Kyjeva, aby podpísal ´historickú bezpečnostnú dohodu´. Ako by západná verejnosť reagovala na skutočnosť, ak by sa delegácia Spojeného kráľovstva ocitla v centre Kyjeva v paľbe kazetovej munície, ako sa to stalo civilistom v našom Belgorode? (podľa ruskej propagandy – red.)," napísal Medvedev na komunikačnej platforme Telegram. Medvedev zároveň označil Veľkú Britániu za „drzého“ a „večného nepriateľa“.