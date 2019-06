Medvedev uistil, že SR môže považovať Rusko za spoľahlivého dodávateľa

Predseda vlády Ruskej Federácie Dmitrij Medvedev privítal predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý je na pracovnej ceste v Rusku. Na snímke ruský premiér Dmitrij Medvedev a predseda vlády SR Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie. Moskva, 5. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. júna (TASR) – Ruský premiér Dmitrij Medvedev ubezpečil v stredu predsedu slovenskej vlády Petra Pellegriniho, že Slovenská republika môže aj naďalej rátať s Ruskom ako so spoľahlivým dodávateľom energetických surovín.Slovenský premiér ocenil garancie ruského predstaviteľa, žekonštatoval, pričom vyzdvihol jasný pragmatický Medvedevov prístup.Pellegrini sa poďakoval za otvorené a priateľské rozhovory. Domnieva sa, že Slovensko má jednu z najviac otvorených ekonomík na svete a preto je dôležité, aby malo vyvážené zahraničnopolitické vzťahy so všetkými krajinami.Naďalej má záujem na tom, aby vzájomné vzťahy s Ruskom boli priateľské a navzájom sa rešpektujúce.uviedol, pričom zároveň zdôraznil, že práve Ruská federácia predstavuje jedného z najdôležitejších partnerov Slovenska mimo EÚ.Taktiež ocenil, že po rokoch útlmu v oblasti hospodárskej výmeny sa bilancia vracia do pôvodného stavu. Napriek tomu, že kľúčovými oblasťami vzájomnej spolupráce sú hospodárstvo a energetika, ocenil napríklad aj vzrastajúci počet ruských turistov na Slovensku.Medvedev uviedol, že predstavitelia hovorili nielen o energetike, ale aj o priemyselnej kooperácii, doprave – projekte širokorozchodnej trate od Košíc do Viedne."Rastie počet ľudí, ktorí sa učia ruštinu na Slovensku," zdôraznil, pričom ocenil veľké skúsenosti ohľadom vzájomných študentských a vedeckých výmen. Za posledné roky počet štipendií vzrástol. Dohodli sa, že aj naďalej budú podporovať takéto projekty.Pred tlačovou konferenciou zástupcovia oboch strán podpísali Zmluvu o spolupráci medzi Slovenskými elektrárňami a spoločnosťou TVEL pri dodávkach jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne na najmenej päť rokov. TVEL je ruská štátna firma, ktorá sídli v Moskve a vyrába palivo pre jadrové elektrárne – napríklad pre slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach a pre české v Temelíne a Dukovanoch.Zároveň predstavitelia podpísali Memorandum medzi Ministerstvom hospodárstva SR a ruskou štátnou korporáciou Rosatom v oblasti využitia jadrovej energie na mierové účely. Za slovenskú stranu memorandum podpísal minister hospodárstva Peter Žiga a za ruskú generálny riaditeľ štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom Alexej Lichačov.Premiér Pellegrini pozval ruského premiéra na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa tento rok uskutočnia v Banskej Bystrici. Medvedev sa poďakoval za pozvanie s tým, že urobí všetko preto, aby bolo Rusko zastúpené na vysokej úrovni.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)