Medzi deťmi v škole som vždy ožila, tvrdí učiteľka na dôchodku

Bratislava 2. septembra (TASR) – Učiteľka matematiky a fyziky Eva Abrahánová, ktorá je na dôchodku, pri deťoch v škole vždy ožila, pretože v nich videla elán. Povedala to pre TASR pri príležitosti začiatku nového školského roku 2019/20. Ako doplnila, v školstve pôsobila do svojich 69 rokov.Učiteľka na dôchodku poznamenala, že jej rukami prešli stovky detí, medzi nimi bola napríklad aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Tú učila fyziku. Ako povedala, v škole sú predmety, ktoré si deti obľúbia, ale aj tie, ktoré považujú za ťažké. A tie podľa nej treba brať s úctou, pokorou, rešpektom a vtedy sa budú deťom učiť ľahšie a možno si ich aj obľúbia.povedala učiteľka na dôchodku. Potvrdila, že so svojimi žiakmi vždy vychádzala dobre, pretože si s nimi dohodla pravidlá.uzavrela.Zhruba 660.000 školákov si v pondelok opäť zasadlo do školských lavíc. Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili, pretože sa začal nový školský rok 2019/20.Do škôl prvýkrát zavítalo aj viac ako 58.100 prváčikov. Z celkového predpokladaného počtu 660.000 školákov je okolo 458.000 zo základných škôl a takmer 202.000 je stredoškolákov. Školáci prekročili brány 1910 základných škôl, 441 stredných odborných škôl, 236 gymnázií a 17 konzervatórií.