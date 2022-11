Medzi Európanmi nie je žiadna schizma. Toto je naša tohtoročná misia číslo jeden, vraví Zelenskyj

Množstvo foriem teroru

Energie ako zbraň

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že medzi Európanmi neexistuje „žiadne rozdelenie“ v súvislosti s ruskou inváziou. Referuje o tom spravodajský web CNN.Zelenskyj však zdôraznil, že Rusko je naďalej schopné využívať množstvo foriem teroru.„Stále majú dostatok rakiet a bômb, aby každý deň zabíjali ľudí a vyvolávali nové ťažkosti na Ukrajine a v celej Európe. Ale môžeme povedať, že nikdy nebudú mať niečo, na čom majú kľúčový podiel,“ zdôraznil a dodal: „Medzi Európanmi neexistuje žiadna schizma. Musíme to zachovať, takže toto je naša tohtoročná misia číslo jeden.“Ukrajinský líder uviedol diverzifikáciu Európy od ruského plynu ako príklad jednotného postoja Európy a povedal, že Rusko „už nemôže používať energie ako zbraň“.Povedal, že chce, aby sa prístupové rozhovory o snahe Ukrajiny stať sa súčasťou Európskej únie uskutočnili rovnakou rýchlosťou, akou získala štatút kandidátskej krajiny.„Nie je to len na Ukrajine, kde milióny ľudí kvôli Rusku nemajú kúrenie ani elektrinu. Hovoríme o miliónoch Európanov, ktorí trpeli ruským terorom. Nie je to len Ukrajina, ktorá je napadnutá Ruskom... Je to Európa a všetci sme súčasťou toho istého domova,“ povedal Zelenskyj.