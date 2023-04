Medzi Izraelom a Palestínčanmi stále panuje napätie, militanti vystrelili z Pásma Gazy niekoľko rakiet

Veriaci sa zabarikádovali v mešite

Protesty pritiahli stovky komunít





Mešita al-Aksá je tretie najsvätejšie miesto islamu. Nachádza sa v komplexe, ktorý moslimovia nazývajú Vznešená svätyňa. Židia ju označujú za Chrámovú horu a je najsvätejším miestom judaizmu.





6.4.2023 (SITA.sk) - Palestínski militanti vypálili vo štvrtok ráno sedem rakiet na Izrael, podľa ktorého vybuchli vo vzduchu. Stalo sa to po ďalšej napätej noci na najcitlivejšom posvätnom mieste Jeruzalema, mešite al-Aksá, kde sa izraelská polícia dostala do stretov s moslimskými veriacimi, ktorí sa pokúšali zostať cez noc.Od začiatku moslimského mesiaca ramadán 22. marca sa moslimovia opakovane pokúšajú zostať v mešite cez noc, čo je tradične povolené až počas posledných desiatich dní pôstneho mesiaca. Izraelská polícia sa každú noc usiluje veriacich vyhnať, v utorok to však viedlo k násiliu.V noci z utorka na stredu sa veriaci zabarikádovali v mešite, polícia tam vtrhla a násilne ich vyviedla. Desiatky Palestínčanov utrpeli zranenia a stovky zatkli. V stredu polícia podľa jej hovorcu už nikoho nezatkla, ale niekoľkých Palestínčanov vypočula.Palestínsky Červený polmesiac v stredu uviedol, že nemohol prísť do areálu mešity, ale desiatky ľudí, vrátane vodiča sanitky, boli zranených po bitkách, gumových projektiloch a zábleskových granátoch.Izraelské noviny Haarec informovali, že protesty v stredu v noci pritiahli stovky komunít zo severu Izraela, kde žije mnoho Palestínčanov. Polícia podľa nich zatkla piatich ľudí v meste Umm al-Fahm.