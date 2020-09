Medzi kandidátmi na sudcu ústavného súdu chýba ministerke Kolíkovej žena

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) mrzí, že s ohľadom na aktuálne zloženie Ústavného súdu SR nie je medzi kandidátmi na nového sudcu žena.Uviedla to ministerka na sociálnej sietí s tým, že v parlamente bolo na výber viacero silných kandidátov. Ako jediná žena sa o post sudcu ústavného súdu uchádzala Andrea Olšovská.Poslanci vo štvrtok zvolili za kandidátov na ústavného sudcu Roberta Šorla a Miloslava Babjáka. Prezidentka Zuzana Čaputová si zo spomínanej dvojice vyberie jedného kandidáta, ktorý sa stane sudcom Ústavného súdu SR.„S prihliadnutím na otázky, ktoré boli uchádzačom kladené pri vypočúvaní pred ústavnoprávnym výborom a predtým v osobitnej komisii, ma to zároveň núti zamyslieť sa, čo sú presne tie kritériá, ktoré parlament vnímal ako dôležité pre výber kandidátov. Myslím si, že pri hodnotení kvality uchádzača by sme sa nemali sústrediť len na to, kto sa najlepšie vyzná v ústavnom práve, ale za rovnako dôležitú považujem aj otázku zrelosti osobnosti s ohľadom na všetky hodnoty, ktoré presadzuje. Lebo aj o tom bude rozhodovanie týchto ľudí na ústavnom súde. Úprimne, nie som si istá, či toto bolo vzaté na zreteľ pri kladení otázok počas vypočúvania. Ale beriem to tak, že parlament, ak chcel vybrať najlepších na základe vypočutia, tak naozaj tak aj urobil, keď vybral Roberta Šorla a Miloslava Babjáka,“ uzavrela Kolíková.