Medzi Lastovcami a Nižným Žipovom došlo k smrteľnej nehode, šofér z miesta zrážky ušiel, chodec zraneniam podľahol

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - V okrese Trebišov včera v noci došlo k tragickej dopravnej nehode. Vodič neznámeho vozidla v smere od obce Lastovce do obce Nižný Žipov na rovnom úseku cesty, narazil do 50-ročného Trebišovčana, ktorý sa držal blízko pravej krajnice cesty.Chodec nemal žiadny reflexný prvok, vďaka ktorému by ho vodič mohol včas zbadať. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová Šofér z miesta dopravnej nehody odišiel, nesplnil si povinnosti účastníka dopravnej nehody a neposkytol chodcovi prvú pomoc, ani mu pomoc neprivolal. Zraneniam 50-ročný muž na mieste podľahol.Polícia žiada o pomoc ľudí, ktorí boli v čase dopravnej nehody na blízku, zachytili priebeh na videoznázname, prípadne majú iné relevantné informácie, aby sa ohlásili osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.