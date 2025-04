Medzi najlepšie v Európe patrí aj tento rok. Vyskúšajte výnimočné chute značky BILLA Premium

Vyhrala kvalita a lahodná chuť

9.4.2025 (SITA.sk) -Pochádzajú od prísne preverených dodávateľov a sú vyrobené z prvotriednych surovín. Produktami exkluzívnej privátnej značky BILLA Premium inšpiruje sieť supermarketov ľudí k tomu, aby si dopriali pôžitok a vnímali chute, vône i farby jedla. Kvalitu a výnimočnosť tejto značky po roku opäť uznala porota v medzinárodnej súťaži European Private Label Awards. "Zisk tohto ocenenia druhý rok po sebe je pre nás veľkým zadosťučinením a zároveň potvrdením, že v potravinách našej značky BILLA Premium prinášame zákazníctvu tú najvyššiu možnú kvalitu. Aj vďaka týmto produktom si ľudia môžu svoj život doslova vychutnať. Navyše neustále sledujeme trendy a inovácie, aby sme dokázali prinášať stále nové gastronomické zážitky," povedala Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v BILLA Slovensko.Ako víťazné ocenila odborná porota v European Private Label Awards 2025 dva produkty BILLA Premium. V kategórii Trvanlivé potraviny si výhru odniesli polené hrušky v sirupe, ktoré vynikajú jemným vanilkovým tónom. Porota na nich vyzdvihla výbornú chuť, inovatívny koncept a štýlový dizajn. Prvenstvo tiež získali nepečené zázvorovo-kokosové sušienky, a to v kategórii Cukrovinky. Vyrobené sú bez akýkoľvek umelých prísad a ohúrili najmä svojou prírodnou, delikátnou chuťou a vysokou kvalitou. Uznania v renomovanej súťaži sa značke BILLA Premium dostalo aj vďaka citrónovo-zázvorovej omáčke a limoncellu, teda tradičnému talianskemu citrónovému likéru. Tieto dva produkty postúpili do finále v kategóriách Omáčky a dochucovadlá a Alkoholické nápoje. Novinkou v aktuálnom ročníku European Private Label Awards sú vysoko odporúčané produkty, ktoré sa len tesne nezmestili medzi víťazov či finalistov. Odborníci sem zo značky BILLA Premium zaradili figovo-horčicovú omáčku, belgické vafle s dvomi rôznymi príchuťami – čokoládovou a vanilkovou, a pane guttiau – sardínske chlebové placky.Za prestížnym ocenením European Private Label Awards stojí časopis ESM: European Supermarket Magazine. Cenu udeľuje od roku 2017, s cieľom vyzdvihnúť najvplyvnejšie a najinovatívnejšie produkty vlastných značiek v európskych obchodoch. Porota, ktorú tvoria odborníci z oblasti gastronómie a maloobchodu, posudzuje na produktoch tri kľúčové kritériá – chuť, inovatívnosť a prezentáciu. Dôležité sú však aj ďalšie vlastnosti, napríklad udržateľnosť.Okrem úspechu v European Private Label Awards 2025 už BILLA tento rok stihla zabodovať aj vo svetovej súťaži Salute to Excellence Awards, a to so svojou ďalšou privátnou značkou – Bon Via Bio.