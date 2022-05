Medzi najpreferovanejšie slovenské médiá patria podľa prieskumu TV Markíza, rádio Expres, denník Nový Čas

Televízia Markíza, rádio Expres , denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max a mesačníky Emma a Zdravie sú najpreferovanejšími slovenskými médiami. Ukázal to národný prieskumy spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle -TGI.

Údaje do prieskumu zbierali od 13. septembra 2021 do 12. decembra 2021 a od 3. januára do 27. marca 2022. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 4 148 respondentov vo veku 14 až 79 rokov. V tlačovej správe o tom informovala Linda Kleinertova zo spoločnosti Median SK

Počúvanosť rádií

Celoštátne denníky

Týždenníky medzi obyvateľmi

Obľúbenosť dvojtýždenníkov

Čítanosť mesačníkov

23.5.2022 -Sumárna sledovanosť všetkých televízií v parametri „sledovali včera“ je 69 percent, čo predstavuje celkovo viac ako tri milióny divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla televízia Markíza – 35 percent. Sledovanosť na úrovni 27 percent zaznamenala Televízia JOJ , za ňou sa umiestnila Jednotka s 24 percentami.Poradie jednotlivých televíznych staníc v ukazovateli podiel na trhu (share) za štvrtý kvartál 2021 a prvý kvartál 2022 ukázalo, že na prvom mieste s 28 percenta sa umiestnila TV Markíza. TV JOJ dosiahla 18 percent a za ňou sa s 15-percentným podielom na trhu umiestnila Jednotka.Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval včera“ predstavuje 53 percent. Poradie otvára rádio Expres so 17 percentami, ďalej rádio Slovensko s 15 percentami. Nasleduje Fun rádio s 10 percentami.Rádiá Europa a Vlna dosiahli sedempercentnú počúvanosť. Rádio Europa 2 a Rádio Vlna dosiahli sedem percent. Rádio Melody (predtým Rádio Jemné) má počúvanosť na úrovni šesť percent. Poradie siedmych najpočúvanejších staníc uzatvára rádio Regina s piatimi percentami.Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 94 percent. Poradie otvára rádio Expres s 39 percentami, nasleduje rádio Slovensko s 27 percentami a Fun rádio s 26 percentami.Podľa nameraných výsledkov 20 percent populácie počúva aspoň raz za týždeň rádio Vlna, 19 percent rádio Europa 2 a 15 percent Rádio Melody (predtým Rádio Jemné). Sedmičku najpočúvanejších uzatvára rádio Regina s deviatimi percentami.Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosahuje 28 percent populácie. Tento údaj vychádza z premennej „čítal(a) posledné vydanie“. Pokiaľ sa vychádza z premennej „čítal(a) posledných 14 dní“ ide o 57 percent populácie.Celoštátne denníky vo štvrtom kvartáli 2021 a v prvom kvartáli 2022 dosiahli nasledovné výsledky: Nový Čas si udržal prvú pozíciu s 13 percent.Čítanosť na úrovni šesť percent má denník Plus jeden deň. Nasledujú denníky Pravda a Sme s piatimi percentami. Denník Šport má štyri percentá, Denník N a Hospodárske noviny majú trojpercentnú čítanosť.Podiel čítanosti týždenníkov na populácii predstavuje údaj 28 percent , čo je množstvo čitateľov, ktorí prelistujú, alebo prečítajú posledné vydanie niektorého z nami monitorovaných týždenníkov.Pokiaľ sa vychádza z premennej „čítal(a) posledné 3 mesiace“ ide o 62 percent populácie. Najčítanejším týždenníkom je Plus 7 dní s 5 percentami. Týždenníky Život a Báječná žena majú štvorpercentnú čítanosť.Nový Čas Nedeľa, Nový Čas pre ženy, Eurotelevíziu aj Slovenku čítajú tri percentá obyvateľov SR. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla 7 percent a sieť Petit Press MY noviny štvorpercentnú čítanosť.Celková čítanosť dvojtýždenníkov predstavuje 14 percent populácie vo veku 14 - 79 rokov. Dvojtýždenníky si v „posledných 6 mesiacoch“ prečítalo 27 percent populácie.Najčítanejším titulom medzi dvojtýždenníkmi je TV max so 6 percentami. Nasleduje Relax so štyrmi percentami a Tele plus s tromi percentami. Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky má čítanosť dve percentá.Celková čítanosť mesačníkov vo štvrtom kvartáli 2021 a prvom kvartáli 2022 je na úrovni 44 percent. Pokiaľ sa vychádza z premennej „čítal(a) posledný rok“ ide o 56 percent populácie.Poradie mesačníkov, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné, otvára časopis Emma s piatimi percentami. Rovnako mesačník Zdravie má päťpercentnú čítanosť.So štyrmi percentami nasledujú Záhradkár, Nový Čas Krížovky a Evita magazín. Ďalšie sú mesačníky Eva a Urob si sám s tromi percentami.