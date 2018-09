Medzi najväčšími firmami v strednej a východnej Európe je 43 zo SR

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovensko si opäť polepšilo a medzi najväčšími firmami regiónu strednej a východnej Európy (SVE) podľa tržieb má už 43 zástupcov. Medziročne počet firiem zo Slovenska vzrástol o dve. V top desiatke sa však umiestnila len jedna firma, a to automobilka Volkswagen Slovakia. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka CEE Top 500, ktorý každoročne zostavuje spoločnosť Coface.Najväčšou firmou zo Slovenska podľa tržieb je automobilka Volskwagen Bratislava, ktorej však medziročne klesli tržby na 7,549 miliardy eur. V dôsledku toho a lepšieho účinkovania svojich konkurentov neobhájila predchádzajúce miesto a v rebríčku tak skončila na 7. mieste. Do top desiatky najväčších firiem sa nedostala ani Kia Motors Slovakia. Tá si pohoršila o tri priečky, keď jej medziročne tržby klesli o takmer 7 % na 5,185 miliardy eur, čím sa umiestnila až na 13. mieste.Za poklesom tržieb Volskwagen Slovakia aj Kia Motors Slovakia vidí manažér Coface Slovakia Juraj Janči najmä rast vstupných nákladov, vrátane personálnych. Celkovo však zastúpenie slovenských firiem v rebríčku vníma pozitívne.podotkol Janči.Slovensko má v rebríčku piate najpočetnejšie zastúpenie firiem po Poľsku, Maďarsku, Česku a Rumunsku. Na rozdiel od týchto krajín medziročne počet firiem zo Slovenska v rebríčku stúpol. Firmy ťažili najmä z priaznivých ekonomických podmienok.doplnil Janči. Nedostatok pracovnej sily sa dokonca podpísal aj pod rast minimálnej mzdy zo 435 na 480 eur. Nízka miera zadlženosti domácností tiež podporuje dopyt po spotrebe. Rovnako sa dá očakávať aj rast verejných investícií, najmä keď Slovensko stále vyčerpalo len 5,3 % prostriedkov vyčlenených EÚ na roky 2014 až 2020.Z hľadiska sektorov zaznamenal vlani najväčší zlom vo výrobe automobilový sektor.konštatuje Janči. Napriek pozitívnemu rastu však hlavnou otázkou podľa neho zostáva nestabilita na finančných trhoch v roku 2018, aj zvýšený protekcionizmus v USA.upozorňuje Janči.Automobilka Volkswagen Slovakia je najúspešnejšou firmou zo Slovenska, ktorá sa dostala aj do top desiatky najväčších firiem regiónu. Dvojkou je KIA Motors Slovakia, ktorej patrí celkové 13. poradie v rebríčku. Top trojku slovenských firiem dopĺňa rafinéria Slovnaft, ktorá v celkovom rebríčku obsadila 27. miesto s pozitívnym medziročným nárastom tržieb o takmer 15 % na 3,42 miliardy eur.V slovenskej top desiatke si medziročne najvýraznejšie zdvihla tržby spoločnosť OKTE, a to takmer o tretinu, vďaka čomu sa umiestnila na celkovom 138. mieste. Desiatku najväčších slovenských zástupcov v rebríčku dopĺňajú ešte PCA Slovakia, Samsung Electronics Slovakia, Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel, Tesco Stores a Mobis Slovakia. Jedno z prekvapení v rebríčku je pre tento rok aj slovenský nováčik Adient, ktorý medziročne takmer zdvojnásobil svoje tržby a umiestnil sa tak na celkovom 479. mieste.podotkol Janči.Celkovo 43 zástupcov zo Slovenska v rebríčku dosiahlo za vlaňajšok tržby v objeme viac ako 49,5 miliardy eur, čistý zisk takmer 3,2 miliardy eur a zamestnávalo spolu 119.642 ľudí.