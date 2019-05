Medzi ochrankármi sa podľa Hrnka dejú veci, ktoré by sa nemali diať

Komplexná kontrola v úrade

Poslanci dostali podrobné informácie

Sťažnosti ochrankárov na záťaž

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) - V Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misii MV SR sa dejú veci, ktoré by sa nemali diať. Uviedol to v pondelok po rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť jeho predseda Anton Hrnko.Výbor sa podľa Hrnka jednomyseľne uzniesol, že ministerka ho bude informovať o zisteniach, ktoré na základe preverovania medializovaných informácií v úrade nadobudne policajná inšpekcia. Inšpekcia by preverovanie mala ukončiť v júni."Zažili sme časy, keď sa takýmto spôsobom napríklad medializovala SIS," povedal Hrnko s tým, že pre tajnú službu to nebolo dobré. Niečo podobné sa teraz podľa neho deje medzi ochrankármi. "Môj záver je ten, že bude dobré, keď sa o tomto útvare veľmi rýchlo prestane písať, pretože je to útvar, ktorý má veľmi zodpovednú úlohu," zdôraznil Hrnko.Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej začala policajná inšpekcia v úrade komplexnú kontrolu. "Môžem úprimne povedať, že mňa celá táto situácia vyrušuje, pretože ide o elitný zbor," uviedla s tým, že úrad má 600 členov spomedzi 24 000 policajtov. "Podľa mňa je neprípustné, aby útvar, ktorý má 600 členov, rozvíril takto hladinu médií," povedala.Saková tiež zopakovala minulotýždňovú informáciu, podľa ktorej budú fyzické previerky ochrankárov vykonávané pred špeciálnou komisiou, v ktorej budú členovia iných policajných útvarov. Podľa riaditeľa úradu Radoslava Štrbu je cieľom opatrenia zastaviť eskaláciu napätia v úrade."Z môjho pohľadu si prácu robím profesionálne a takisto vedenie úradu. To, že sa na niektoré veci pozeráme v zmysle zákona, môžu niektorí naši policajti pociťovať ako nejaký nátlak," zdôraznil s tým, že od ochrankárov vyžadujú len to, čo prikazujú interné predpisy a zákony.Opozičný poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že od ministerky a Štrbu v pondelok na výbore poslanci dostali pomerne podrobné informácie. "Sú tam veci, ktoré si vyžadujú riešenie," povedal s tým, že problémové sú v súvislosti so situáciou podľa neho iné osoby než ministerka alebo riaditeľ úradu.Poslanec Ľubomír Galko (SaS) doplnil, že na úrade sa údajne chystala reorganizácia bez vedomia ministerky. "To je nonsens, aby sa niečo také na úrade dialo a z tohto dôvodu si myslím, že tam treba pristúpiť k razantným personálnym opatreniam," vyhlásil Galko s tým, že výmenou niekoľkých jednotlivcov sa úrad môže vrátiť do normálu."Ak sú tam problémy, sú to problémy jednotlivcov vo vedení," dodal s tým, že rovnako si nemyslí, že situácia v úrade je zodpovednosťou riaditeľa alebo ministerky, ale iných úrovní riadenia.Podľa medializovaných informácií Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií postihli vnútorné rozbroje. Niektorí ochrankári sa údajne sťažujú na extrémnu fyzickú záťaž, ktorej sú vystavovaní pri previerkach zo strany vedenia úradu.Médiá tiež informovali o nespokojnosti niektorých ústavných činiteľov s ochrankármi. Ilustruje to príklad jedného z ochrankárov, ktorého postupne vymenili minister spravodlivosti Gábor Gál, novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová ako aj šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan.Riaditeľom úradu je Radoslav Štrba, ktorý po afére údajného únosu vietnamského občana nahradil vo funkcii Petra Krajčíroviča. Ten je momentálne šéfom odboru osobných ochrancov. Zástupcom riaditeľa úradu je bývalý ochrankár Roberta Kaliňáka Ladislav Odler.