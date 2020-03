Medzi Pellegrinim a Matovičom padali drsné slová, utíšiť ich musí prezidentka

„To, čo predviedol Igor Matovič je absolútne politický hyenizmus. Čelíme tu najťažšej kríze a on tu vytĺka politický kapitál,“ kontroval Pellegrini.

Pravdou je, že so zapáraním (snáď v snahe rozhýbať veci), začína vždy Matovič. Ten sa zrejme začína dostávať do starej známej formy. O pár dní by si pritom mali obaja kohúti podať ruky v kancelárii predsedu vlády, aby sa vystriedali vo funkcii.

Prezidentka by mala upokojiť situáciu

Pokojný spôsob odovzdania funkcie budú obaja sľubovať na prijatí u prezidentky Zuzany Čaputovej.

Stretnúť by sa s ňou mali v pondelok okolo poludnia, aby sľúbili, že všetko prebehne v pohode. Zatiaľ si ale posielajú husté odkazy cez médiá. Zhoršujúca sa situácia v súvislosti s pandemiou koronavírusu ich snáď upokojí.

Odkazy cez médiá

Pellegrini vyzval nového premiéra, aby pre súčasnú situáciu v krajine nerobil ihneď po nástupe do funkcie politické čistky. Požiadal ho, aby odborníkov na jednotlivých ministerstvách ponechal, kým sa krízová situáciu neukončí.

Matovič vyslovil zasa očakávania, že nominanti Smeru-SD na ministerstvách neutečú hneď po výmene vlády na PNky, ale že pomôžu novým ľuďom zorientovať sa v tejto ťažkej situácii.

Maximálna koordinácia

Výmena na čele vlády bude vzhľadom na súčasnú bezprecedentnú krízu veľmi obtiažna. Nová vláda musí okamžite naplno nabehnúť do práce. Nejde totiž o politický súboj, ale doslova o životy ľudí.

Celkom logicky preto vyznieva požiadavka Matoviča, aby mu Pellegrini umožnil účasť na všetkých rokovania v súvislosti s pandémiou. Na krízovom štábe už bol, ale ako uviedol, nemohol tam ani prehovoriť.

Odovzdávanie úradu bolo problematické

V prelomových voľbách v minulosti bolo odovzdanie úradu veľmi problematické. Obvykle sa „nenašli“ dôležité dokumenty a odchádzajúci ministri ani nepočkali svojich nástupcov, aby aspoň zdvorilostne odovzdali kancelárie.

Matovič má celkom oprávnene obavy, že sa niečo podobného môže stať aj teraz. Situácia je však iná, krajina je vo výnimočnom režime, ľudia žijú v strachu, čo bude zajtra. A očakávajú, že všetci najvyšší predstavitelia krajiny budú ich oporou.

Mali by si to uvedomiť aj súčasní a budúci členovia kabinetu, keď si za niekoľko dní vymenia funkcie. Na diskusie o tom, kto a čo počas úradovania na ministerstvách porobil, ešte bude času dosť.

Fico odovzdal Radičovej voňavú kanceláriu

Podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej jej v roku 2010 odovzdal Robert Fico kanceláriu „upratanú, vyčistenú a voňavú.“ Zároveň ju poinformoval o rôznych problémoch a zákutiach, ktoré sa na úrade vlády vyskytujú. Verme, že sa tak stane aj o niekoľko dní. Nielen na úrade vlády, ale aj na všetkých ministerstvách.