Medzi Šanghajom a Budapešťou sa bude priama linka od budúceho leta

Lietadlo A320-200 China Eastern. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Budapešť/Šanghaj 5. novembra (TASR) - Od budúceho leta spojí čínska letecká spoločnosť China Eastern priamym letom Šanghaj s Budapešťou. Podľa agentúry MTI to oznámil v pondelok po rokovaniach v Šanghaji maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.Šéf rezortu maďarskej diplomacie je členom delegácie predsedu vlády Viktora Orbána, ktorá pricestovala v nedeľu na prvý medzinárodný dovozný veľtrh v Číne (CIIE).Podľa slov Szijjártóa China Eastern, ktorá je siedmou najväčšou leteckou spoločnosťou na svete, plánuje zaviesť štyri spoje týždenne.zdôraznil minister.Podotkol, že v prvých 8 mesiacoch tohto roka stúpol počet turistov prichádzajúcich do Maďarska z Číny o 14 %, do konca roka by ich počet mohol dosiahnuť 250.000. Do Českej republiky ich ale prichádza ročne vyše pol milióna, pretože Prahu spájajú s čínskymi mestami tri letecké spoje, kým do Budapešti priamo lieta iba spoj z Pekingu, povedal Szijjártó.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)