Medzi Sliačom a Kováčovou sa zrútilo vojenské lietadlo L-39 + prvé foto

Medzi Sliačom a Kováčovou sa v stredu približne o 14.15 h zrútilo cvičné vojenské lietadlo L-39. Obaja členovia posádky, ktorí sa v lietadle nachádzali, prežili. Informoval o tom po rokovaní vlády minister obrany Peter Gajdoš (SNS).



"Predtým, ako lietadlo havarovalo, bolo vidieť dva padáky. Obaja piloti sa zachránili. Lietadlo bolo nasmerované do neobývaného priestoru," povedal Gajdoš. Zároveň doplnil, že bolo zdvihnutá letecká pátracia záchranná služba a do priestoru vyrazila aj komisia odboru štátnej správy na riešenie takýchto udalostí.





Nehoda sa stala asi dva kilometre vzdušnou čiarou od kúpeľov Sliač, v poli pri rieke Hron. Priestor je v súčasnosti uzavretý. Očití svedkovia na mieste pre TASR priblížili, že videli, ako v priestore medzi Sliačom a Zvolenom cvičia dve vojenské lietadlá a pri cvičných manévroch sa jedno z nich zrútilo. Dvoch ľudí mala odviezť záchranka. Podľa rezortu obrany je posádke lietadla v súčasnosti poskytovaná zdravotnícka pomoc v jednej z nemocníc.



Na miesto nehody po rokovaní vlády odišiel aj minister obrany. Spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom a veliteľom Vzdušných síl OS SR Ľubomírom Svobodom poskytnú na mieste leteckého nešťastia približne o 17.00 h bližšie informácie.



Šéf obrany potvrdil, že lietadlo sa bude nahradzovať a výcvik pilotov sa bude musieť riešiť aj niekde inde. "Výcvik týchto pilotov bude zabezpečený," uzavrel.

Profil lietadla L-39 Albatros

Jednomotorové prúdové dvojmiestne podzvukové ľahké cvičné lietadlo L-39 Albatros československej výroby s leteckým dvojprúdovým motorom AI-25W (TL). Lietadlo je celokovovej konštrukcie, dolnoplošník s lichobežníkovým krídlom, tandemovým usporiadaním kabíny posádky a so zaťahovacím trojbodovým podvozkom čelového typu. Svojimi vlastnosťami lietadlo umožňuje vykonávať základný výcvik vojenských pilotov, ich zdokonaľovanie sa v technike pilotáže vo dne aj v noci, a to ako v jednoduchých, tak aj v zložitých poveternostných podmienkach.



S lietadlom L-39 tiež možno uskutočňovať nácvik bojových prvkov pri dobrej viditeľnosti a, predovšetkým, nácvik bojových situácií, na čo slúži výzbroj lietadla. Výzbroj umožňuje mierenú paľbu neriadenými raketami na pozemné ciele v zostupnom lete, simuláciu odpálenia samonavádzacích rakiet pri vzdušnom boji s možnosťou kontroly zásahov, mierené bombardovanie a fotostreľbu na vzdušné aj pozemné ciele fotoguľometom.



V československej armáde sa lietadlo používalo v rokoch 1971 – 1992. V Ozbrojených silách (OS) SR sa lietadlá L-39 Albatros po modernizácii na normy ICAO a IFF používajú dodnes.

Chronológia slovenských vojenských leteckých nešťastí

3. júla 1956 - Jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof v bývalom Československu sa stala zhruba dve hodiny potom, ako sa vojenské lietadlo americkej výroby D-47 so šiestimi členmi posádky a náčelníkom kádrovej služby 22. výsadkovej brigády Bohumilom Bullom vydalo z pražského letiska Kbely do Prešova. V Pardubiciach vyzdvihlo 14 ďalších dôstojníkov, väčšinou z intendančnej služby, ktorá mala na starosti hospodárenie a zásobovanie armády. Lietadlo sa zrútilo neďaleko obce Lom nad Rimavicou. Pri havárii zahynulo 21 dôstojníkov československej armády. Tragédiu oficiálne miesta dlho utajovali.



27. apríla 1994 - Pri plnení výcvikových úloh na III. leteckej základni v Malackách došlo k havárii vojenského lietadla SU-22. Pilot sa katapultoval, lietadlo dopadlo do priestoru letiska. Jeden vojak základnej služby utrpel ľahké popáleniny.



15. marca 1995 - Vo vojenskom výcvikovom priestore Kežmarok došlo pri plnení výcvikových úloh k havárii lietadla L-29 letectva Armády SR. Pilot lietadla pri leteckom nešťastí zahynul.



6. júna 1999 - Tragická havária britského lietadla HAWK 200, pri ktorej zahynul jeho pilot a jedna diváčka, sa odohrala na 5. medzinárodných leteckých dňoch SIAD '99 v Bratislave.



3. júna 2000 - Pri havárii lietadla L-39 zahynul neďaleko letiska Sliač 38-ročný pilot major Ľuboš Novák, člen skupiny Biele albatrosy. Letecké nešťastie sa stalo počas vystúpenia košických vzdušných akrobatov v rámci Dňa otvoreného letiska a Dňa polície na 31. leteckej základni na Sliači.



14. septembra 2000 - Cvičné vojenské lietadlo L-39 Albatros sa zrútilo približne o 17. hodine neďaleko obce Ožďany v Rimavskosobotskom okrese. Stroj, ktorý vzlietol na Sliači, spadol iba 800 metrov od obytných domov. Pilotovi sa podarilo včas katapultovať a haváriu prežil.



29. októbra 2002 - Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa o 11.37 h zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri leteckej havárii neboli zranené civilné a ani vojenské osoby. Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a boli prevezení na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci výcviku.



6. novembra 2002 - Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o stíhačky typu MiG-29. Jedného z pilotov po katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 7. novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v Slovenskom raji.



19. januára 2006 - Slovenské vojenské lietadlo AN-24 havarovalo pri maďarskej obci Hejce. Tragédia si vyžiadala životy 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z misie v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov, npor. Martin Farkaš.