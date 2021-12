Medzi Slovákmi po zrušení MS do 20 rokov zavládol smútok, hráči skritizovali bublinu (video)

Dalo sa to zmeniť na začiatku

Bublina sa nedala nazvať bublinou

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtosezónne majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov sú už minulosťou. Organizátori museli šampionát zrušiť, keďže ochorenie COVID-19 v stredu spôsobilo kontumáciu ďalších dvoch duelov, po súboji Švajčiarsko - USA sa nemohli hrať ani zápasy Slovensko - Rusko a Fínsko - Česko. Šampionát sa začal v nedeľu 26.12. a vyvrcholiť mal 5. januára 2022 duelom o zlato.Smútok zavládol aj v hráčskom kádri slovenského výberu. "Som veľmi prekvapený. Mám v sebe všetky druhy emócií. Neviem, či je to sklamanie alebo hnev. Nechápem, ako mohli organizátori toto dopustiť. Som vďačný, že som tu mohol byť pár dní. Užil som si to. Ale veľmi ma mrzí, že nemôžem pokračovať v turnaji. Ešte raz, som veľmi sklamaný. COVID bol aj minulý rok a vážnejší a organizátori to vedeli vyriešiť. Tento rok zlyhali," povedal brankár Šimon Latkóczy.Útočník Juraj Slafkovský si myslí, že situácia v Kanade zašla priďaleko. "Tento krok bol nevyhnutný, ale dalo sa to zmeniť niekde na začiatku. Je to však vec organizátora a ja to nezmením. Vytvorili sme neskutočnú partiu. S takou partiou ľudí som sa na jednom turnaji doposiaľ nikdy nestretol. Som rád, že som mohol byť jej súčasťou. Čo sa týka vytvorenej bubliny, bola skutočne špeciálna. Je to zaujímavé, keď bežní ľudia môžu chodiť medzi nami. Všetci vidíme, ako to dopadlo... Je veľká škoda, že nám to neumožnili dohrať. Osobne si myslím, že by sme zašli ďaleko, aj keď doterajšie dva výsledky neboli také, aké sme si predstavovali. Proti Rusku sme však boli pripravení urobiť všetko pre to, aby sme vyhrali. Som z toho nešťastný a ešte chvíľu budem. Nič na tom však nezmením. Musím makať na sebe ďalej a dúfať, že príde ešte príležitosť s podobne dobrým tímom predstaviť sa na majstrovstvách sveta," povedal podľa HockeySlovakia.sk.Obranca Šimon Nemec si tiež myslí, že Slováci mali na turnaji ambiciózny tím."Aj prvé dva zápasy ukázali, že môžeme na šampionáte zamiešať karty. Nebolo nám to však umožnené. Táto bublina sa v podstate ani nedala nazvať bublinou. Každý si tu mohol robiť, čo chcel. Nie je možné, aby ľudia chodili medzi nami a mali tam dokonca naplánovanú svadbu. Zo strany organizátorov to nebolo zvládnuté. My sme robili všetko pre to, aby sme opatrenia dodržiavali, nikto z nášho tímu nemal pozitívny test," prezradil.