Medzi spokojné poistenky Unionu patrí aj top influencerka Katka Jakeš!

4.9.2023 (SITA.sk) - Katka Jakeš (Štumpfová) svoju kariéru tanečnice síce kvôli materstvu zavesila na druhú koľaj, právom sa však zaradila medzi top slovenské influencerky. Svojim fanúšikom prináša kvalitný obsah, ktorý sa týka zdravého životného štýlu, tanca, módy, ale aj rodičovstva. Je šťastnou mamičkou 4-ročnej dcérky Izabelky a 6-týždňového synčeka Bruna, mamičkovské starosti preto dôverne pozná. Práve so starostlivosťou o deti súvisí jej nové video , ktoré uverejnila na Instagrame a ktoré si počas predĺženého víkendu pozrelo viac ako 100-tisíc ľudí. Humornou formou potvrdzuje, že každej mamičke padne vhod chvíľka pre seba."Som poistenkou Union zdravotnej poisťovne a nové benefity od Unionu ma veľmi potešili. Mamičky môžu čerpať príspevky na plienky a detské výživy, verím, že to maminám uľahčí život tak ako mne," vysvetľuje s úsmevom Katka. Union zdravotná poisťovňa pridala od augusta k doterajším 70 benefitom pre poistencov atraktívnu novinku. Rodičia detí do dvoch rokov môžu skutočne získať príspevok na plienky a produkty detskej výživy v hodnote až 240 eur ročne. Zľavy v tejto hodnote môžu získať rodičia, ktorí sú spolu so svojím dieťaťom poistení v Unione alebo majú podanú prihlášku. Získanie benefitu zaberie rodičom len pár minút, stačí navštíviť webstránku Unionu a postupovať podľa pokynov "Sme radi, že sú mladé mamičky s našou zdravotnou poisťovňou spokojné. V Unione ich chceme čo najviac odbremeniť, prinášame im v spolupráci s odborníkmi cenné rady v e-bookoch, blogoch i podcastoch, môžu tiež čerpať veľké množstvo výhod a zliav. Union poskytuje rodičom okrem príspevkov na plienky a výživy či detskú kozmetiku aj služby licencovanej pôrodnej asistentky v domácom prostredí, príspevok na monitor dychu či kurz plávania s bábätkom a iné benefity," dodáva hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. Prehľad výhod pre mamičky a bábätká v Union zdravotnej poisťovni nájdu záujemcovia priamo na webstránke Unionu. Zmena zdravotnej poisťovne je možná ešte do konca septembra.Informačný servis